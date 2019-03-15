"Россиян не будет!" Климкин резко высказался о выборах в Украине

Наблюдатели от Российской Федерации, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не будут зарегистрированы на выборы президента Украины.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, этот вопрос уже решенный.

"Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же, Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет", – сказал министр.

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Выборы в Украине "24"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по санкциям в отношении иностранным наблюдателей на выборах президента России в 2018 году в аннексированном Крыму.

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