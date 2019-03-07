Скандал с "прослушкой Зеленского": СБУ жестко "наехала" на МВД

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения руководством МВД информации о прослушивании "гражданина Украины, подозреваемого в госизмене".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ, которая утверждает, что информация о прослушивании кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы была обнародована "для дискредитации украинской спецслужбы".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что под офисом Зеленского на улице Белорусской была обнаружена техника для прослушивания. В СБУ при этом подтвердили, что "осуществляли оперативно-технические мероприятия", которые якобы "никак не связаны с кандидатами в президенты".

"Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом и нанесло вред национальным интересам государства", — заявили в СБУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сам Зеленский выразил разочарование скандалом с прослушкой на крыше его офиса, призвав СБУ заботиться о безопасности граждан.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — сказал он.

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