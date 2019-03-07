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Скандал з "прослушкою Зеленського": СБУ жорстко "наїхала" на МВС

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом розголошення керівництвом МВС інформації про прослуховування "громадянина України, підозрюваного в держзраді".

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, яка стверджує, що інформація про прослуховування кандидата в президенти Володимира Зеленського нібито була оприлюднена "для дискредитації української спецслужби".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив, що під офісом Зеленського на вулиці Білоруській була виявлена техніка для прослуховування. В СБУ при цьому підтвердили, що "здійснювали оперативно-технічні заходи", які нібито "ніяк не пов'язані з кандидатами в президенти".

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"Керівництво МВС свідомо оприлюднило відео і фото спеціальної техніки, розкрило форми і методи роботи співробітників СБУ, чим навмисно допустило витік інформації з обмеженим доступом та завдало шкоди національним інтересам держави", — заявили у СБУ.

Скандал з "прослушкою Зеленського": СБУ жорстко "наїхала" на МВС

Facebook Зекоманда Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Зеленський висловив розчарування скандалом з прослуховуванням на даху його офісу, закликавши СБУ дбати про безпеку громадян.

"Чесно кажучи, мені це вже не смішно. Знаєте, сумно, що таким займаються люди, які повинні займатися безпекою громадян нашої країни", — сказав він.

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Особи
Володимир ЗеленськийАрсен АваковВасиль Грицак
Місце
Україна
Теги
СБУМВС
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