МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Скандал с новогодним обращением Зеленского: украинский телеканал опроверг заявление шоумена

2.6тЧитать материал на украинском

Руководство телеканала 1+1 отреагировало на заявление шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что появление его обращения в новогоднюю ночь вызвано технической ошибкой.

На своей странице в Facebook программный директор телеканала Андрей Коваль назвал отдел выдачи эфира ответственным и профессиональным, подчеркнув, что за все время его работы они не допускали ошибок.

По его словам, вероятность подобной оплошности очень мала, так как сотрудники, ответственные за это, являются "самой надежной службой компании".

Новости
''Тюрьмы у нас холодные'': Зеленский едко ответил на скандал с бизнесом в России

Скандал с новогодним обращением Зеленского: украинский телеканал опроверг заявление шоумена

Скрин видеообращения Владимира Зеленского

"Если другие департаменты или продакшены замотаются и что-то пропустили/недосмотрели, эфирка всегда подстрахует и поможет. Эти люди неформально подходят к своей работе, они работают более чем на 100%. В особые дни, например, как 31.12, остаются на работе до последнего", — заявил Коваль.

Скандал с новогодним обращением Зеленского: украинский телеканал опроверг заявление шоумена

Отметим, через некоторое время программный директор телеканала удалил данный пост со своей страницы.

Напомним, Зеленский назвал незапланированным то, что его новогоднее обращение к украинцам показали как раз в новогоднюю ночь, "сместив" речь Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • Руководство 1+1 объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

  • В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
телеканал 1+1
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
32
6
Смешно
3
Интересно
8
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chekurda Taras
Chekurda Taras
Бред
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги