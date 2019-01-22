Скандал с новогодним обращением Зеленского: украинский телеканал опроверг заявление шоумена

Руководство телеканала 1+1 отреагировало на заявление шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что появление его обращения в новогоднюю ночь вызвано технической ошибкой.

На своей странице в Facebook программный директор телеканала Андрей Коваль назвал отдел выдачи эфира ответственным и профессиональным, подчеркнув, что за все время его работы они не допускали ошибок.

По его словам, вероятность подобной оплошности очень мала, так как сотрудники, ответственные за это, являются "самой надежной службой компании".

Скрин видеообращения Владимира Зеленского

"Если другие департаменты или продакшены замотаются и что-то пропустили/недосмотрели, эфирка всегда подстрахует и поможет. Эти люди неформально подходят к своей работе, они работают более чем на 100%. В особые дни, например, как 31.12, остаются на работе до последнего", — заявил Коваль.

Отметим, через некоторое время программный директор телеканала удалил данный пост со своей страницы.

Напомним, Зеленский назвал незапланированным то, что его новогоднее обращение к украинцам показали как раз в новогоднюю ночь, "сместив" речь Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во время новогоднего обращения Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

Руководство 1+1 объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

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