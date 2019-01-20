''Тюрьмы у нас холодные'': Зеленский едко ответил на скандал с бизнесом в России

Лидер "Квартала 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намекнул, что не переживает из-за скандального расследования о его бизнесе в России.

В своем Instagram продюсер опубликовал видео с актером Станиславом Бокланом со съемочной площадки сериала "Слуга народа 3", который выйдет на экраны уже в марте.

"Снимаем в тюрьме. Да, холодно тут. Такие тюрьмы у нас холодные", — рассказали актеры.

При этом Зеленский также оставил краткое сообщение под видео: "Пусть пишут! А мы снимаем".

Владимир Зеленский instagram

Как писал OBOZREVATEL, журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Однако сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. Позже выяснилось, что актер получает денежные средства из РФ только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

Также вскоре Зеленский сообщил журналистам, что нашел выход из ситуации и в ближайшее время намерен выйти из компании.

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