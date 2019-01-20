МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''Тюрьмы у нас холодные'': Зеленский едко ответил на скандал с бизнесом в России

4.7тЧитать материал на украинском

Лидер "Квартала 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намекнул, что не переживает из-за скандального расследования о его бизнесе в России.

В своем Instagram продюсер опубликовал видео с актером Станиславом Бокланом со съемочной площадки сериала "Слуга народа 3", который выйдет на экраны уже в марте.

"Снимаем в тюрьме. Да, холодно тут. Такие тюрьмы у нас холодные", — рассказали актеры.

При этом Зеленский также оставил краткое сообщение под видео: "Пусть пишут! А мы снимаем".

Новости
''А вы шутите!'' Зеленский признался, что встречался с Порошенко

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

instagram

Как писал OBOZREVATEL, журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Однако сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. Позже выяснилось, что актер получает денежные средства из РФ только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

Также вскоре Зеленский сообщил журналистам, что нашел выход из ситуации и в ближайшее время намерен выйти из компании.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Владимир ЗеленскийСтанислав Боклан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
48
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
холодно в тюрьме? вова, привыкай! офшоры на Кипре, это только начало!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Не прошло и десять лет, и тут решил Зеленский замести российский след.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
S S
S S
С#ка жидовск@я
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Motuz Platon
Motuz Platon
S S, Евреям просьба не обижаться. Как говорил мой приятель, еврей, - среди нас есть евреи, а есть - жиды. Которые мать родную на панель из-за копейки отправят. И это еще было до известного выступления Зеленского.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги