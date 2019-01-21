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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''Давайте меня покажем!'' Зеленский объяснил свое новогоднее обращение на ''1+1''

3.3тЧитать материал на украинском

Шоумен, кандидат у президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что появление его новогоднего обращения, которое сместило речь главы государства Петра Порошенко, могло быть техническим недоразумением.

"Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с "1+1", что мы выходим в это время... К поздравлению президента это не имело никакого отношения", — уточнил он в интервью "УП".

По его словам, рекламные блоки опоздали на несколько минут.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

"Это вообще не ко мне. Мы отдаем "кассету". Внутри этой "кассеты" было зашито мое поздравление. Если вы обратите внимание, изучите, а телевизионщики – профессионалы, они быстро поймут, что запись этого обращения была не во время съемок "Вечернего квартала", а во время моего финального концерта 28 декабря в Черкассах. После концерта, ночью, когда люди уже вышли, мы все записали прямо там. Подготовили похожий свет и вставили внутрь "Вечернего квартала", — рассказал кандидат в президенты.

Зеленский утверждает, что его обращение должно было быть сюрпризом, поэтому на телеканале не знали, что именно в нем.

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"Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже... я думаю, что это техническая ошибка. Я ничего не планировал, даю слово. Мои ребята, технари, мы это не планировали... Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу", — заверил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов — советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.

  • В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"меня тут не стояло..."
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