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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Штаби Порошенка і Зеленського домовилися з "Олімпійським" про дебати

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Керівництво НСК "Олімпійський" погодило з представниками виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка формати проведення дебатів.

Про це заявив заступник гендиректора комплексу Віктор Анісімов в ефірі "112 Україна". "Ми дуже раді, що організували зустріч представників кандидатів обох штабів на "Олімпійському", що відбувся плідний діалог. Ми виробили на сьогоднішній день формат заходів, які будуть проходити і будуть проводитися кожним із кандидатів. Формати трохи відрізняються один від одного. Подробиці я розповісти не можу. З одного боку, є певна комерційна таємниця, з іншого боку, це пов'язано з певними заходами безпеки, так як заходи будуть проходити за участю глави держави і кандидата на пост президента України", – підкреслив він.

Відзначається, що заяки обох сторін подано на 19 квітня.

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"Фактично вони призначені на вечір, хоча одна зі сторін пропонувала провести захід 19 квітня вдень, а потім продовжити все це ввечері. Але в даній ситуації це не офіційні дебати, які передбачені законом, це захід, який організовується виборчими штабами у рамках передвиборної агітації" , – уточнив Анісімов.

Штаби Порошенка і Зеленського домовилися з "Олімпійським" про дебати

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у штабі Порошенка заявили, що вони на 80% впевнені, що дебати з його опонентом Володимиром Зеленським не відбудуться.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Выборы ПрезидентаНСК Олімпійський
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Ну, теперь лишь бы зелень не сбил камаз, как порох изобразил в пресловутом ролике. И чтобы снайпера майдановского не было на стадионе.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Не подскажете, в чем КОНКРЕТНО состоит программа Зеленского: в отношениях с Россией, по вопросам Крыма и Донбасса, в борьбе с коррупцией?
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