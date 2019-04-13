Штаби Порошенка і Зеленського домовилися з "Олімпійським" про дебати

Керівництво НСК "Олімпійський" погодило з представниками виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка формати проведення дебатів.

Про це заявив заступник гендиректора комплексу Віктор Анісімов в ефірі "112 Україна". "Ми дуже раді, що організували зустріч представників кандидатів обох штабів на "Олімпійському", що відбувся плідний діалог. Ми виробили на сьогоднішній день формат заходів, які будуть проходити і будуть проводитися кожним із кандидатів. Формати трохи відрізняються один від одного. Подробиці я розповісти не можу. З одного боку, є певна комерційна таємниця, з іншого боку, це пов'язано з певними заходами безпеки, так як заходи будуть проходити за участю глави держави і кандидата на пост президента України", – підкреслив він.

Відзначається, що заяки обох сторін подано на 19 квітня.

"Фактично вони призначені на вечір, хоча одна зі сторін пропонувала провести захід 19 квітня вдень, а потім продовжити все це ввечері. Але в даній ситуації це не офіційні дебати, які передбачені законом, це захід, який організовується виборчими штабами у рамках передвиборної агітації" , – уточнив Анісімов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні у штабі Порошенка заявили, що вони на 80% впевнені, що дебати з його опонентом Володимиром Зеленським не відбудуться.

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