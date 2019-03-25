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Выборы президента Украины 2019

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Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

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Россия приняла решение не отправлять в Украину наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся уже 31 марта.

"Россия вынуждена отказаться от направления наблюдателей на выборы президента Украины, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования", — сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

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При этом решение ЦИК Украины отказать БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами назвали "нелегитимным".

"Оправданием" таких действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания в Украине", — добавили в МИД

Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

larepublica.ec

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине 31 марта.

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