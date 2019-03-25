Россия приняла решение не отправлять в Украину наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся уже 31 марта.

"Россия вынуждена отказаться от направления наблюдателей на выборы президента Украины, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования", — сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

При этом решение ЦИК Украины отказать БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами назвали "нелегитимным".

"Оправданием" таких действий послужили новые законодательные поправки, которые Верховная рада в спешке приняла в феврале, когда миссия БДИПЧ уже находилась в стадии развертывания в Украине", — добавили в МИД

Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины larepublica.ec

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине 31 марта.

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