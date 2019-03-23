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Выборы президента Украины 2019

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Выборы в Украине: полиция взяла избиркомы под круглосуточную охрану

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Начиная с 23 марта Национальная полиция Украины будет обеспечивать круглосуточную охрану всех избирательных комиссий.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений, сообщает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что правоохранители приложат все усилия, чтобы не допустить нарушений избирательного законодательства.

"Мы взяли под охрану все избирательные комиссии — их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", — отметил заместитель главы Нацполиции.

Александр Фацевич

Александр Фацевич

Пресс-служба Национальной полиции

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По его словам, сейчас она взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели полицейские будут осуществлять охрану и участковых избирательных комиссий, после перемещения бюллетеней к ним.

Кроме того, Фацевич сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По девяти фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Он также добавил, что всего с начала предвыборной компании зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 — с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области правоохранители пресекли попытку подкупа избирателей одним из кандидатов в президенты Украины. Им удалось найти черную наличку, которая предназначалась для выплат за голос в пользу определенного политика.

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Персона
Александр Фацевич
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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Spangler Monica
Spangler Monica
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