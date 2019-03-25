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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Росія не відправлятиме спостерігачів на вибори президента України

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Росія ухвалила рішення не відправляти в Україну спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться вже 31 березня.

"Росія змушена відмовитися від направлення спостерігачів на вибори президента України, щоб не піддавати їх там загрозі явного переслідування", — повідомили у Міністерстві закордонних справ РФ.

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При цьому рішення ЦВК України відмовити БДІПЛ ОБСЄ в акредитації 24 громадян Росії у складі місії Бюро зі спостереження за президентськими виборами назвали "нелегітимним".

"Виправданням" таких дій послужили нові законодавчі поправки, які Верховна рада поспіхом ухвалила у лютому, коли місія БДІПЛ вже перебувала у стадії розгортання в Україні", — додали у МЗС

Росія не відправлятиме спостерігачів на вибори президента України

Росія не відправлятиме спостерігачів на вибори президента України

larepublica.ec

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні 31 березня.

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