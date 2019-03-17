Российские хакеры готовят мощную атаку на Украину: все подробности

На кануне выборов президента Украины-2019 в украинском киберпространстве активизировались группы хакеров, которые имеют отношение к России, и любыми способами пытаются получить доступ к сетям государственных органов.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил глава Киберполиции Сергей Демедюк, отметив, что работники ведомства все чаще фиксируют массовое распространение модифицированного вредного программного обеспечения.

Сергей Демедюк LIGA.net

По словам главы Киберполиции, в последнее время системным атакам подверглись все центральные органы исполнительной власти, в частности и те, что находятся под защитой Госспецсвязи.

"Есть попытки "протестировать" атаками сайт ЦИК и получить информацию о внутренней ее сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали отбиться от атак Министерству агрополитики и Минюсту. Также они систематически штурмуют суды. И это я назвал лишь те три органа, которые к нам обратились за последнюю неделю", — рассказал Демедюк, добавив, что хакерам пока не удалось достичь своей цели.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта 2019 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские спецслужбы намерены повлиять на ход президентских выборов в Украине, подготовив конкретный план действий. Сейчас РФ готовится к серии ккибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки.

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