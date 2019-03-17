Російські хакери готують потужну атаку на Україну: всі подробиці

На передодні виборів президента України-2019 в українському кіберпросторі активізувалися групи хакерів, які мають відношення до Росії, і будь-якими способами намагаються отримати доступ до мереж державних органів.

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявив глава кіберполіції Сергій Демедюк, зазначивши, що працівники відомства все частіше фіксують масове поширення модифікованого шкідливого програмного забезпечення.

Сергій Демедюк LIGA.net

За словами глави кіберполіції, останнім часом системним атакам піддалися всі центральні органи виконавчої влади, в тому числі і ті, що знаходяться під захистом Держспецзв'язку.

"Є спроби "протестувати" атаками сайт ЦВК і отримати інформацію про внутрішню її мережу. Ми фіксуємо на закритих форумах багато замовлень на здобуття актуальних баз даних, в тому числі і бази даних наших виборців, але поки що не володіємо інформацією про те, що хтось із замовників отримав бажане. Нещодавно ми допомагали відбитися від атак Міністерству агрополітики і Мін'юсту. Також вони систематично штурмують суди. І це я назвав лише ті три органи, які до нас звернулися за останній тиждень", - розповів Демедюк, додавши, що хакерам поки не вдалося досягти своєї мети.

Нагадаємо, перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня 2019 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російські спецслужби мають намір вплинути на хід президентських виборів в Україні, підготувавши конкретний план дій. Зараз РФ готується до серії ккібератак, націлених на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки.

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