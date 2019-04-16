Порошенко сократил разрыв от Зеленского – опрос КМИС

Кандидат в президенты Петр Порошенко сократил отставание от оппонента Владимира Зеленского.

Такие данные были получены от Киевского международного института социологии и опубликованы во время политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

Так, если 6-7 апреля за Порошенко-Зеленского готовы были проголосовать 30,1-69,9 респондентов, позже, 8-9 апреля разрыв вырос до 75,5-24,5%, однако затем разрыв между кандидатами резко сократился до 38,1-61,9% соответственно.

Отметим, несмотря на крупное отставание от Зеленского, Порошенко уверен в своей победе на выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля КМИС также опубликовал данные, согласно которым за Зеленского готовы проголосовать 72,2% граждан. У Порошенко же 25,4%.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок. При этом по итогам первого тура Зеленский опередил Порошенко почти на 15%.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся