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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко сократил разрыв от Зеленского – опрос КМИС

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Кандидат в президенты Петр Порошенко сократил отставание от оппонента Владимира Зеленского.

Такие данные были получены от Киевского международного института социологии и опубликованы во время политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

Так, если 6-7 апреля за Порошенко-Зеленского готовы были проголосовать 30,1-69,9 респондентов, позже, 8-9 апреля разрыв вырос до 75,5-24,5%, однако затем разрыв между кандидатами резко сократился до 38,1-61,9% соответственно.

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Порошенко сократил разрыв от Зеленского – опрос КМИС
Порошенко сократил разрыв от Зеленского – опрос КМИС

Отметим, несмотря на крупное отставание от Зеленского, Порошенко уверен в своей победе на выборах.

Порошенко сократил разрыв от Зеленского – опрос КМИС

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля КМИС также опубликовал данные, согласно которым за Зеленского готовы проголосовать 72,2% граждан. У Порошенко же 25,4%.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок. При этом по итогам первого тура Зеленский опередил Порошенко почти на 15%.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Петро зараз может в баночку больше нассать. Это значит что он лучше подходит на должность отца всей рагульской нации.
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GO Libero
GO Libero
Ви будете дуже здивовані, коли побачите реальні результати, бо ці всі маніпулювання з рейтингами... Зараз, на 16/04/19, рейтинг становить близько 55 на 45, ще на користь малюка, але попереду ще 5 днів і, головне, дебати, на яких Зе буде розгромлений. А до того ж, він відмовився спілкуватись з журналістами, що скасує ще 3-5%. Тому, все побачимо 21-го...
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