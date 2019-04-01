Зеленский и Порошенко во втором туре: как это было и кто победит

В Украине подошел к концу первый тур выборов президента. Лидером гонки стал уже бывший шоумен, а ныне фаворит украинцев Владимир Зеленский. И стал он им уверенно, обойдя нынешнего гаранта Конституции практически на 15%, Петр Алексеевич по последним данным набирает 16,64% против 30,2% у Зеленского.

Сразу же после объявления экзит-полов без двух минут участники второго тура выборов выступили с громкими заявлениями, в очередной раз уверив своих сторонников в победе.

Кто станет президентом Украины 22 апреля, каковы планы у штабов Порошенко и Зеленского, а также чего ждать украинцам через несколько недель — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Юлия Тимошенко занимает третье место по итогам гонки;

Несмотря на убедительную победу Зе!Команды, результаты второго тура — загадка для всех. Штабы кандидатов плавно перешли ко второму раунду борьбы. Уже сделаны первые заявления;

Слабые стороны Зеленского: клише “марионетки” Игоря Коломойского и дилетанта, а также организационные трудности для закрытия всех избирательных участков;

Слабые стороны Порошенко: низкая поддержка на юго-востоке, высокий антирейтинг и огромный протестный электорат, а также коррупционный шлейф окружения;

При этом команды обоих политиков попытаются выстроить отношения с теми кандидатами, которые не попали во второй тур.

День Х: как это было

31 марта атмосфера в предвыборных штабах основной тройки кандидатов диаметрально отличалась. Если в публичной части штаба Юлии Тимошенко после появления первых “алкогольных” результатов экзит-полов журналисты массово скучали, то в штабе Владимира Зеленского только начиналось веселье.

Зе!Команда решила сыграть на контрасте, арендовав целый этаж в КВЦ “Парковый” на берегу реки Днепр. В ресторане CHI собралось около сотни журналистов, причем не только украинских СМИ: были представители европейских изданий, а также съемочные группы из азиатских стран. Интерес к персоне лидера гонки был достаточно велик.

В фешенебельном заведении команда Зеленского регулярно проводила брифинги, журналисты в перерывах брали интервью у звезд “Лиги Смеха” и “Квартала 95”. Непринужденная и даже дружеская атмосфера модной тусовки передавала настроение команды “Слуги народа” — они чувствовали себя победителями.

Штаб Зеленского

Штаб Зеленского

Штаб Зеленского

Штаб Зеленского

Штаб Зеленского

После получения результатов первого контрольного экзит-пола по состоянию на 15:00 настроение улучшилось. Именно тогда и стало известно, Зеленский выходит во второй тур с первого места, его соперник — действующий президент.

“У нас по итогу голосования ожидается поддержка около 30%. Хороший результат, думаю, что во втором туре мы его закрепим. Шансы сейчас примерно 60 на 40 в пользу нашего кандидата”, — радостно воспринимают результаты у "Зе".

В штабе Петра Порошенко атмосфера царила хоть и стабильная, но двузначная. Команда президента уже не впервой обустроила штаб гаранта в Мистецьком арсенале. В отличие от Зеленского и Тимошенко, все были чем-то заняты, практически каждый час на большом экране включались представители из регионов и рапортовали о результатах.

В кулуарах можно было встретить весь политический бомонд Блока Петра Порошенко, который то ли дело нервно следил за ситуацией с экзит-полами. Результаты первого тура во многом большой тест для команды Порошенко — сохранить верность вопреки не очень оптимистической тенденции. Правда, у гаранта верят в успех кампании, ведь задача минимум уже выполнена.

Штаб Порошенко

Штаб Порошенко

Штаб Порошенко

Второй тур выборов: какие проблемы у кандидатов?

Основные проблемы Порошенко:

Молодежь и протестный электорат. Во многом именно эти категории вывели его оппонента в лидеры. С ними нужно работать и переубеждать, но на это есть всего 3 недели;

Низкая поддержка на юге и востоке страны — в среднем на уровне 10%;

Высокий антирейтинг, а также поляризация избирателей. Условный сторонник Юрия Бойко, Александра Вилкула, а также частично Юлии Тимошенко не проголосует за него;

“Токсичное” окружение: коррупционные скандалы в армии и не только.

Кампания ко второму туру выборов началась сразу же после трех масштабных экзит-полов. Первым “ударил” по своему сопернику Петр Порошенко. Как и прогнозировалось ранее, больная тема действующего гаранта — молодежь. На протяжении всей кампании Порошенко не особо касался проблем молодых людей.

Безусловно, были определенные попытки затронуть электорат, который не приходит на выборы, но в целом в копилку можно занести довольно общие достижения: безвиз, продолжение курса на евроинтеграцию и борьба с “совком”. Порошенко откровенно проиграл украинцев до 35 лет, которым во многом действующий президент был как минимум не интересен. И он это понял.

“Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы они были быстрее, глубже и качественнее. Я понимаю мотивы вашего недовольства. Я вас услышал. Пожалуйста, услышьте и вы меня. Все, что мы делали в течение пяти лет, по большому счету — для молодежи, для будущих поколений.

Петр Порошенко с семьей Пресс-служба президента

Петр Порошенко Пресс-служба президента

Будь то Соглашение об ассоциации, безвиз, интеграция Украины в экономическое, общеобразовательное и культурное пространства Евросоюза. Будь то наш твердый и последовательный курс на вступление в Европейский Союз и Североатлантический альянс. Это то, что мы, старшее поколение, делаем для вас, молодых”, — заявил он во время пресс-брифинга для журналистов.

Еще одна проблема гаранта — низкая мобилизация сторонников на западе и в центре страны. Во многом с этими людьми и работал Порошенко, пытаясь заполучить их внимание жесткой риторикой в отношении России, усилением декоммунизации и продвижением украинского языка.

Во многом из-за этого он и существенно потерял баллы на юге и востоке страны. По данным экзит-полов, в южных областях его поддержали 11,1 % избирателей, на востоке — 9,6 %.

"Не следует рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Чтобы ее обеспечить, сейчас, с сегодняшней минуты, нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов. Сама по себе победа не придет. Тотальная мобилизация всех, кто борется за Украину, отбросив все политические окраски, отбросив все обиды, мы можем объединиться. Приколы закончились", — заявил Порошенко.

Не стоит забывать и о главном минусе — большом отрыве Владимире Зеленского, более 10%. Правда, в штабе “первого” вроде как проблемы не видят.

“В первом туре люди голосуют эмоциями, а во втором уже головой. Шутки кончились, это был лишь разогрев, тренировка, по Зеленскому мы еще не работали. Во втором туре мы обязательно его победим”, — высказался в разговоре с OBOZREVATEL один из влиятельных народных депутатов от Блока Петра Порошенко.

Несмотря на вселяющий надежду сторонникам БПП оптимизм за три недели в штабе Порошенко должны не только мобилизовать собственных сторонников, но и максимально разделить весь протестный электорат. А учитывая высокий антирейтинг президента (порядка 50%) это будет сделать достаточно сложно. Поэтому перед командой Петра Алексеевича стоит вопрос о консолидации своих сторонников, а также переговоры с потенциальными сторонниками из числа выбывших кандидатов.

Основные проблемы Зеленского:

Необходимость самостоятельно защищать результаты второго тура: покрывать наблюдателями и своими людьми все участковые комиссии. Быть готовым к физическим манипуляциям;

Работа с проигравшими кандидатами. С одной стороны нужно привлечь их сторонников, с другой — не сломать образ внесистемного кандидата. Любой официальный союз может подорвать рейтинг;

Выход на финальную стадию компании — максимальная жесткость риторики. Зеленскому будет сложно избегать публичных выступлений и открытых дебатов. К ним нужно быть готовым.

Навязывание штампа “марионетки” олигарха Игоря Коломойского.

Не совсем простая ситуация и в штабе Владимира Зеленского. С одной стороны, их кандидат уверенно занял первую строчку с огромным перевесом. С другой — второй тур подразумевает голосование за меньшее зло, а в случае Зеленского и за “более компетентного руководителя”.

“Шутки кончились” и “Голосую не по приколу” — одна из основных проблем Зеленского. Кандидат пока не продемонстрировал свое умение вести дискуссию с политическими экспертами или оппонентами.

Владимир Зеленский Пресс-служба

А перед вторым туром, как бы ему того не хотелось, — выйти на дебаты против Порошенко придется. И он уже об этом публично заявил.

Еще одна важная часть кампании — защита выборов и организация работа участковых и окружных комиссий. Согласно закону, УИК на местах формируют представители двух кандидатов. Если у Порошенко физически есть такой человеческий ресурс, то Зеленскому нужно искать в 5-6 раз больше людей. Это уже проблема.

Прогноз: кто победит?

Оценивая первые результаты, важно распределить кандидатов в президенты на условные три группы.

Реальные претенденты: Зеленский, Порошенко и Тимошенко.

Кандидаты с прицелом на выборы в Верховную Раду: Анатолий Гриценко, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Игорь Смешко, Олег Ляшко, Руслан Кошулинский.

Технические кандидаты: все остальные.

Параллельно после первых результатов экзит-полов появилась информация о начале переговоров Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко об объединении.

“По одной из версий, лидер "Батькивщины" готова оказать поддержку Владимира Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главная задача которой будет изменение законодательства и внедрения двотуровой системы проведения парламентских выборов.

Нет, это не опечатка. Именно парламентских выборов. В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51 % мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров”, — написал в своем Telegram-канале народный депутат Мустафа Наем, а также добавил, что пока ему неизвестно, куда зашли данные переговоры.

В штабе "Зе" информацию о подковерных интригах опровергли.

“Ни договариваться, ни делить шкуру неубитого медведя, устраивать подковерные переговоры команда Зеленского не будет. Эта позиция Владимира Зеленского, которой мы придерживаемся”, — заявил политический консультант Зе!Команды Дмитрий Разумков в ходе брифинга для журналистов.

Правда, информация о переговорах кандидатов начала активно распространяться параллельно с заявлением Найема, поэтому можно констатировать: Юлия Тимошенко де-факто смирилась с поражением и готова отказаться от президентский амбиций, но хочет стать премьер-министром. Признание выборов честными со стороны МВД и ОПОРЫ это подтверждают.

На переговорах с Зеленским у Юлии Владимировны есть несколько аргументов: разветвленная партийная сеть, которая может помочь закрыть участки по регионам; наличие обширного финансового ресурса, а также дополнительная защита от возможных фальсификаций.

С другой стороны объединение с Тимошенко несет репутационные риски для "Зе", ведь может оттолкнуть часть протестного электората, который видит в нем внесистемного кандидата (прежде всего не связанного со старыми политиками). Поэтому не факт, что у Зеленского согласятся с доводами ЮВТ.

На руку Зеленскому может сыграть увеличение критики действующего гаранта, противопоставление себя старому истеблишменту. При этом важно сфокусироваться на условном юго-восточном электорате (Юрия Бойко и Александра Вилкула, прежде всего), который вполне может дать резерв для победы.

Петр Порошенко в свою очередь попытается продвинуть свою позицию главнокомандующего (хотя голоса разделились), закрепить роль не идеального, но все же опытного менеджера, который не “даст заднюю” и будет двигать Украину в Европу следующие 5 лет. В связи с этим ему необходимо максимально мобилизовать сторонников и в публичной плоскости показать все “слабости” Зеленского, желательно на публичных дебатах.

Также не исключен переток к Порошенко части голосов сторонников Кошулинского, Смешко, Ляшко и Гриценко. Хотя Анатолий Гриценко выступил резко против такого развития событий. Он заявил, что не поддержит никого из них на втором туре, а сейчас начнет подготовку к третьему — парламентскому.

Важная нотка на предстоящих выборах — возможные фальсификации и силовые варианты развития событий. К счастью, во время первого тура удалось избежать грубых нарушений и столкновений.

Это общая победа как МВД, так и СБУ. С другой стороны пока непонятно, сохранится ли шаткое равновесие и по итогам второго тура. Все будет зависеть от трезвости ума руководителей силовых ведомств и политических переговоров в ближайшие 3 недели.

В связи с этим не стоит отбрасывать влияние России и стран ЕС, а также США. Во многом и их позиция может повлиять на ситуацию перед выборами.

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