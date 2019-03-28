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Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Борьба накаляется: появились неожиданные данные по сопернику Зеленского

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Главными претендентами на пост президента Украины являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

При этом среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать, последних двух кандидатов поддерживает одинаковое количество респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Зеленский, Тимошенко, Порошенко

Зеленский, Тимошенко, Порошенко

Так, Зеленского поддерживают 26,6% респондентов, а вторую позицию делят Порошенко и Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% определившихся избирателей.

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Что касается выборки среди всех опрошенных, то она показала следующие результаты: Зеленский — 20,6%, Тимошенко — 13%, Порошенко — 12,9%.

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,8% избирателей, Юрия Бойко — 9,5%, Олега Ляшко — 5,4%, Александра Вилкула — 4%, Игоря Смешко — 3,5%, Руслана Кошулинского — 1,9%.

Опрос проводился 22-27 марта 2019 года среди 3 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко, в тройку лидеров предвыборной гонки также входят Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Уровень их поддержки среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать, составляет 29,1%, 16% и 15,3% соответственно.

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Персоны
Юлия ТимошенкоПетр ПорошенкоВолодимир Зеленський
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Самый честный в мире сайт..Обозреватель лишает вас права комментировать материалы где хвалят воровку Юлию Тимошенко...проверьте...вверху)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Порсю дадут пинка под зад ! И за то что так и не избавился от своего бизнеса(хоть и обещал) и за курс в 26 грн (когда он пришел было 12 ) и за "тыщу в день" обещанную военным, и за мир за тыждень",и за тарифы , и за Мальдивы , и за Панаму, и за выросшее в три раза личное состояние.и за последнее место Украины по уровню жизни в Европе.И за воровство в оборонке.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Хай би як, аби Баригу на нари !
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