Порошенко догоняет Тимошенко: украинцы назвали топ-3 кандидата

В тройку лидеров предвыборной гонки выходят шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Так, Зеленского готовы поддержать 22,8% избирателей, Тимошенко —12,6%, а Порошенко — 12%.Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко

На четвертом месте — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать голоса 7,1% респондентов, за кандидата от "Оппозиционной платформы — За життя" Юрия Бойко — 6,6%, за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула — 4,8% респондентов.

Среди определившихся с выбором и готовых принять участие в голосовании Зеленского готовы поддержать 29,1% респондентов, Тимошенко — 16%, Порошенко — 15,3%. За Гриценко готовы отдать голос 9,1% опрошенных, за Бойко — 8,4%, за Вилкула — 6,1% респондентов.

Опрос был проведен в два этапа. Первая волна опроса проводилась с 18 по 24 марта (выборка 2040 респондентов); вторая волна опроса — с 22 по 26 марта (выборка 2000 респондентов). Объединенный массив данных — 4040 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" говорят о том, что во второй тур президентских выборов в Украине выйдут Зеленский и Порошенко. На третьем месте со значительным отрывом идет Тимошенко.

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