МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Порошенко догоняет Тимошенко: украинцы назвали топ-3 кандидата

1.6тЧитать материал на украинском

В тройку лидеров предвыборной гонки выходят шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Так, Зеленского готовы поддержать 22,8% избирателей, Тимошенко 12,6%, а Порошенко — 12%.Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко

Зеленский, Порошенко, Тимошенко

На четвертом месте — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать голоса 7,1% респондентов, за кандидата от "Оппозиционной платформы — За життя" Юрия Бойко — 6,6%, за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула — 4,8% респондентов.

Новости
Порошенко во втором туре минимально выиграет у Тимошенко — опрос

Среди определившихся с выбором и готовых принять участие в голосовании Зеленского готовы поддержать 29,1% респондентов, Тимошенко — 16%, Порошенко — 15,3%. За Гриценко готовы отдать голос 9,1% опрошенных, за Бойко — 8,4%, за Вилкула — 6,1% респондентов.

Опрос был проведен в два этапа. Первая волна опроса проводилась с 18 по 24 марта (выборка 2040 респондентов); вторая волна опроса — с 22 по 26 марта (выборка 2000 респондентов). Объединенный массив данных — 4040 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" говорят о том, что во второй тур президентских выборов в Украине выйдут Зеленский и Порошенко. На третьем месте со значительным отрывом идет Тимошенко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Петр ПорошенкоЮлия ТимошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения