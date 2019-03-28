Боротьба загострюється: з'явилися несподівані дані щодо суперника Зеленського

Головними претендентами на посаду президента України є шоумен Володимир Зеленський, лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко і чинний глава держави Петро Порошенко.

При цьому серед тих, хто визначився з вибором і буде голосувати, останніх двох кандидатів підтримує однакова кількість респондентів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зеленський, Тимошенко, Порошенко

Так, Зеленського підтримують 26,6% респондентів, а другу позицію ділять Порошенко і Тимошенко, яких готові підтримати по 17% виборців, що визначилися.

Що стосується вибірки серед усіх опитаних, то вона засвідчила такі результати: Зеленський — 20,6%, Тимошенко — 13%, Порошенко — 12,9%.

За Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 9,8% виборців, Юрія Бойка — 9,5%, Олега Ляшка — 5,4%, Олександра Вілкула — 4%, Ігоря Смешка — 3,5%, Руслана Кошулинського — 1,9% .

Опитування проводилося 22-27 березня 2019 року серед 3 тис. громадян України у віці від 18 років і старше шляхом особистого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка, до трійки лідерів передвиборчих перегонів також входять Зеленський, Порошенко і Тимошенко. Рівень їхньої підтримки серед тих, хто визначився з вибором і піде голосувати, становить 29,1%, 16% і 15,3% відповідно.

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