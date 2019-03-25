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Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

У Зеленского сменился главный конкурент на выборах: результаты нового опроса

3.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский удерживает первое место в президентском рейтинге, а его ближайшим конкурентом украинцы назвали лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко.

Согласно результатам совместного социсследования, проведенного компаниями КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" с 5 по 14 марта, их готовы поддержать 18,9% и 11,2% всех опрошенных соответственно.

Что касается действующего президента Петра Порошенко, то он уступает Тимошенко лишь на 0,1%. Среди всех опрошенных его готовы поддержать 11,1%.

Зеленский, Тимошенко, Порошенко

Зеленский, Тимошенко, Порошенко

За лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 6,7%, кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко — 5,8%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 3,6%, кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула — 2,7%, экс-главу СБУ Игоря Смешко — 2,5%. Рейтинг других кандидатов — ниже 2%.

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Среди тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании, за Зеленского намерены проголосовать 27,7%, за Тимошенко — 16,6%, Порошенко — 16,4%.

За Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Бойко — 8,4%, Ляшко — 5,3%, Вилкула — 4%, Смешко — 3,7%. Рейтинг других кандидатов — ниже 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последнему итогу опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом. Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетро ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В стране животных ..суматоха...выбор вожака...эх..животные животные
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
У Голобородбка сменился конкурент!!! Зеленский АКТЕР! Самого Зеленского никто не знает. Это как голосовать за Красную шапочку, Змея Горыныча - за ОБРАЗ, созданный режиссером! На дебаты Зеленский не ходит, что он думает и что хочет и может сделать - никто не знает! Знают Образ - Голобородька!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Гавриш Лариса, а ты за кого?за алкаша?
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