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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Путін зник: у Порошенка раптово змінили скандальні білборди

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Штаб кандидата у президенти Петра Порошенка раптово замінив скандальні білборди, на яких був зображений діючий глава держави разом із російським лідером Володимиром Путіним.

Фото показали очевидці в мережі. Зокрема, знімок запостив на своїй сторінці в Facebook журналіст Іван Яковина.

Так, концепція меседжу змінилася. На білборді залишився лише портрет Порошенко і напис поруч: "21 квітня. Вирішальний вибір!".

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Путін зник: у Порошенка раптово змінили скандальні білборди

Фото: Sapronov Yuri

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Путін зник: у Порошенка раптово змінили скандальні білборди

Нагадаємо, медіаюристка і адвокат Людмила Панкратова пояснила, що розміщення на передвиборних рекламних бордах Петра Порошенка фотографії президента РФ Володимира Путіна може порушувати закони про рекламу і ведення агітації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не має відношення до створення гасла "Якщо не Порошенко, то Путін", оскільки фраза виходить від російського президента.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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andrei andrei
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Зассал главсвин😁
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