Путін зник: у Порошенка раптово змінили скандальні білборди

Штаб кандидата у президенти Петра Порошенка раптово замінив скандальні білборди, на яких був зображений діючий глава держави разом із російським лідером Володимиром Путіним.

Фото показали очевидці в мережі. Зокрема, знімок запостив на своїй сторінці в Facebook журналіст Іван Яковина.

Так, концепція меседжу змінилася. На білборді залишився лише портрет Порошенко і напис поруч: "21 квітня. Вирішальний вибір!".

До:

Фото: Sapronov Yuri

Після:

Нагадаємо, медіаюристка і адвокат Людмила Панкратова пояснила, що розміщення на передвиборних рекламних бордах Петра Порошенка фотографії президента РФ Володимира Путіна може порушувати закони про рекламу і ведення агітації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не має відношення до створення гасла "Якщо не Порошенко, то Путін", оскільки фраза виходить від російського президента.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!