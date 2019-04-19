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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Приведи друга!" Порошенко внезапно выступил на Майдане 

2.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля вышел на Майдан Незалежности и выступил перед украинцами.

Он призвал прийти на избирательные участки 21 апреля и "привести с собой минимум трех друзей" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

"Из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего", — сказал он.

"Приведи друга!" Порошенко внезапно выступил на Майдане 

Скриншот видео

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот видео

"Приведи друга!" Порошенко внезапно выступил на Майдане 

Скриншот видео

По словам Порошенко, основное задание главы государства — не рассмешить президента России Владимира Путина и "упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать", а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины и безопасность каждого гражданина.

Новости
Стали известны имена ведущих на дебатах Порошенко и Зеленского

Участники акции "Защити Украину!" с Майдана пошли в сторону НСК "Олимпийский", где состоятся дебаты Порошенко и Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг НСК "Олимпийский" начали возводить металлические конструкции накануне дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Вход на арену для зрителей открыт с 16:00.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не пойду и не приведу. Вернее, не поеду и не привезу. Увы. Ещё неделю назад колебался, думал, нужно нам семьёй проявить гражданскую сознательность, смотаться в Берлин и проголосовать. Но чем дольше наблюдал за разворачивающимся в СМИ (украинских, прежде всего, но и российские с немецкими не намного отстают) цирке на тему дебатов, тем больше убеждался, что лучше сказать "пас". Родные пришли к такому же мнению. Лучше уж пусть я буду мучиться угрызениями совести за то, что повёл себя, как несознательный пассивный хомяк, чем за то, что, возможно, именно мой голос оказался решающим в том, что грядущие пять лет у них будет президент-мудак. А таковыми мне, к сожалению, представляются оба кандидата. По разным причинам, но - оба. Прошу прощения у земляков, но это так, и я ничего не могу с этим поделать.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пошел на куй Порося!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Типа сетевой маркетинг? Страна дебилов
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