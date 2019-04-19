"Приведи друга!" Порошенко внезапно выступил на Майдане 

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля вышел на Майдан Незалежности и выступил перед украинцами.

Он призвал прийти на избирательные участки 21 апреля и "привести с собой минимум трех друзей" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

"Из заявлений моего оппонента и из презентации его команды все чаще, к сожалению, прорисовывается образ Малороссии. Сегодня нашей с вами Украине угрожает реванш, который может отбросить все государство в прошлое. Нам предлагают политические и социальные эксперименты, чтобы украинцы были как завороженные телевизионными шоу, отказались от идей свободы, достоинства и европейского будущего", — сказал он.

Скриншот видео

Петр Порошенко Скриншот видео

Скриншот видео

По словам Порошенко, основное задание главы государства — не рассмешить президента России Владимира Путина и "упасть перед ним на колени, как думают некоторые, и не на рыбалку с ним поехать", а твердо и решительно действовать, защищая национальные интересы Украины и безопасность каждого гражданина.

Новости Стали известны имена ведущих на дебатах Порошенко и Зеленского

Участники акции "Защити Украину!" с Майдана пошли в сторону НСК "Олимпийский", где состоятся дебаты Порошенко и Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг НСК "Олимпийский" начали возводить металлические конструкции накануне дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Вход на арену для зрителей открыт с 16:00.

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