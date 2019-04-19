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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Приведи друга!" Порошенко раптово виступив на Майдані

2.2тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко 19 квітня вийшов на Майдан Незалежності і виступив перед українцями.

Він закликав прийти на виборчі дільниці 21 квітня і "привести з собою щонайменше трьох друзів" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

"Із заяв мого опонента і з презентації його команди все частіше, на жаль, промальовується образ Малоросії. Сьогодні нашій із вами Україні загрожує реванш, який може відкинути всю державу в минуле. Нам пропонують політичні і соціальні експерименти, щоб українці були ніби заворожені телевізійними шоу, відмовилися від ідей свободи, гідності і європейського майбутнього", — сказав він.

"Приведи друга!" Порошенко раптово виступив на Майдані

Скріншот відео

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот відео

"Приведи друга!" Порошенко раптово виступив на Майдані

Скріншот відео

За словами Порошенка, основне завдання глави держави — не розсмішити президента Росії Володимира Путіна і "впасти перед ним на коліна, як думають деякі, і не на риболовлю з ним поїхати", а твердо і рішуче діяти, захищаючи національні інтереси України й безпеку кожного громадянина.

Новини
Стали відомі імена ведучих на дебатах Порошенка і Зеленського

Учасники акції "Захисти Україну!" з Майдану пішли в сторону НСК "Олімпійський", де відбудуться дебати Порошенка і Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо НСК "Олімпійський" почали зводити металеві конструкції напередодні дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Вхід на арену для глядачів відкритий із 16:00.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не пойду и не приведу. Вернее, не поеду и не привезу. Увы. Ещё неделю назад колебался, думал, нужно нам семьёй проявить гражданскую сознательность, смотаться в Берлин и проголосовать. Но чем дольше наблюдал за разворачивающимся в СМИ (украинских, прежде всего, но и российские с немецкими не намного отстают) цирке на тему дебатов, тем больше убеждался, что лучше сказать "пас". Родные пришли к такому же мнению. Лучше уж пусть я буду мучиться угрызениями совести за то, что повёл себя, как несознательный пассивный хомяк, чем за то, что, возможно, именно мой голос оказался решающим в том, что грядущие пять лет у них будет президент-мудак. А таковыми мне, к сожалению, представляются оба кандидата. По разным причинам, но - оба. Прошу прощения у земляков, но это так, и я ничего не могу с этим поделать.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пошел на куй Порося!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Типа сетевой маркетинг? Страна дебилов
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