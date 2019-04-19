"Приведи друга!" Порошенко раптово виступив на Майдані

Президент України Петро Порошенко 19 квітня вийшов на Майдан Незалежності і виступив перед українцями.

Він закликав прийти на виборчі дільниці 21 квітня і "привести з собою щонайменше трьох друзів" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

"Із заяв мого опонента і з презентації його команди все частіше, на жаль, промальовується образ Малоросії. Сьогодні нашій із вами Україні загрожує реванш, який може відкинути всю державу в минуле. Нам пропонують політичні і соціальні експерименти, щоб українці були ніби заворожені телевізійними шоу, відмовилися від ідей свободи, гідності і європейського майбутнього", — сказав він.

Скріншот відео

Петро Порошенко Скріншот відео

Скріншот відео

За словами Порошенка, основне завдання глави держави — не розсмішити президента Росії Володимира Путіна і "впасти перед ним на коліна, як думають деякі, і не на риболовлю з ним поїхати", а твердо і рішуче діяти, захищаючи національні інтереси України й безпеку кожного громадянина.

Новини Стали відомі імена ведучих на дебатах Порошенка і Зеленського

Учасники акції "Захисти Україну!" з Майдану пішли в сторону НСК "Олімпійський", де відбудуться дебати Порошенка і Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо НСК "Олімпійський" почали зводити металеві конструкції напередодні дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Вхід на арену для глядачів відкритий із 16:00.

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