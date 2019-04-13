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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Придется приспособиться": посол США дал оценку выборам в Украине

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Соединенным Штатам Америки и всему миру придется приспосабливаться к новому президенту Украины, вне зависимости от того, кто одержит победу во втором туре украинских выборов.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил посол США в России Джон Хантсман. Он подчеркнул, что на сегодняшний день все еще сложно прогнозировать, кто будет избран украинским лидером 21 апреля.

Джон Хантсман

Джон Хантсман

"Радио Свобода"

"Но я должен сказать, что мы глубоко обеспокоены вопросом территориальной целостности Украины, которая была нарушена. И это – основная причина охлаждения наших отношений с Россией на сегодняшний день: аннексия Крыма и конфликт, который происходит в восточной Украине и унес жизни уже 10,4 тыс. человек", – добавил посол.

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Он напомнил, что все вышеуказанные проблемы так и не были решены. А Россией до сих пор не было сделано никаких шагов для того, чтобы воссоздать контуры единой и свободной Украины.

"Так что мы надеемся, что после выборов – независимо от того, кто победит, Россия присоединится к процессу, который поможет людям Украины увидеть свою страну восстановленной, увидеть, как мир устанавливается в восточных регионах и как общая температура постепенно снижается. Пора сесть за стол переговоров и найти какое-то решение. Ведь ничего подобного не было уже несколько лет", – подвел итог Хантсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в странах Европы источником самых больших угроз для своей безопасности назвали Россию и США.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеХолодная война между Западом и Россией
Персона
Джон Хантсман
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияООСВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентавыборы УкраинаСША
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Всему миру придется приспосабливаться к новому президенту Украины..." Похоже пиндосы определились
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a alexeyon
a alexeyon
Семёнов Александр, похоже ты не понимаешь, что такое демократические выборы... это когда народ говорит за кого будет голосовать и проверяется это соц опросами вместе с выборами, а не взбросами бюллетеней как у ваты, с ором какой то ссуки у которой пачка бюллетеней и после вброса орет- мы вы грабли выборы !! На ютубе куча видео с «честными» выборами в рф
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то мне не нравиться его слова о кого выберут,все и так знают что за зеленского проголосует как минимум 60% и не потому что он хороший а по тому что Петя плохой,и если Зеленский не выиграет то будет майдан и похлеще последнего,люди терпеть Петю больше не будут
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a alexeyon
a alexeyon
Артеллерист Моня, все знают это кто? Алени из за поребрика ? Мои друзья 50/50 и сейчас кто в е таки станет президентом вопрос большой, особенно после интервью зеленского бизнесу ( позор) и косяками при сдаче анализов тем же зеленским ( левая дата, отказ в повторной сдаче олимпийской ВАДА)
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