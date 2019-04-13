"Придется приспособиться": посол США дал оценку выборам в Украине

Соединенным Штатам Америки и всему миру придется приспосабливаться к новому президенту Украины, вне зависимости от того, кто одержит победу во втором туре украинских выборов.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил посол США в России Джон Хантсман. Он подчеркнул, что на сегодняшний день все еще сложно прогнозировать, кто будет избран украинским лидером 21 апреля.

Джон Хантсман "Радио Свобода"

"Но я должен сказать, что мы глубоко обеспокоены вопросом территориальной целостности Украины, которая была нарушена. И это – основная причина охлаждения наших отношений с Россией на сегодняшний день: аннексия Крыма и конфликт, который происходит в восточной Украине и унес жизни уже 10,4 тыс. человек", – добавил посол.

Он напомнил, что все вышеуказанные проблемы так и не были решены. А Россией до сих пор не было сделано никаких шагов для того, чтобы воссоздать контуры единой и свободной Украины.

"Так что мы надеемся, что после выборов – независимо от того, кто победит, Россия присоединится к процессу, который поможет людям Украины увидеть свою страну восстановленной, увидеть, как мир устанавливается в восточных регионах и как общая температура постепенно снижается. Пора сесть за стол переговоров и найти какое-то решение. Ведь ничего подобного не было уже несколько лет", – подвел итог Хантсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в странах Европы источником самых больших угроз для своей безопасности назвали Россию и США.

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