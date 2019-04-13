"Доведеться пристосуватися": посол США дав оцінку виборам в Україні

Сполученим Штатам Америки і всьому світу доведеться пристосовуватися до нового президента України, незалежно від того, хто здобуде перемогу у другому турі українських виборів.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив посол США в Росії Джон Хантсман. Він підкреслив, що на сьогоднішній день все ще складно прогнозувати, кого саме буде обрано українським лідером 21 квітня.

Джон Хантсман "Радіо Свобода"

"Але я повинен сказати, що ми глибоко стурбовані питанням територіальної цілісності України, яку було порушено. І це – основна причина охолодження наших відносин з Росією на сьогоднішній день: анексія Криму та конфлікт, який відбувається в східній Україні і забрав життя вже 10,4 тис. осіб", – додав посол.

Він нагадав, що всі вищезгадані проблеми так і не були вирішені. А Росією досі не було зроблено ніяких кроків для того, щоб повернути контури єдиної і вільної України.

"Тому ми сподіваємося, що після виборів – незалежно від того, хто переможе, Росія приєднається до процесу, який допоможе людям України побачити свою країну відновленою, побачити, як мир встановлюється в східних регіонах і як загальна температура поступово знижується. Час сісти за стіл переговорів і знайти якесь рішення. Бо нічого подібного не було вже кілька років", – підвів підсумок Хантсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в країнах Європи джерелом найбільших загроз для своєї безпеки назвали Росію та США.

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