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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Доведеться пристосуватися": посол США дав оцінку виборам в Україні

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Сполученим Штатам Америки і всьому світу доведеться пристосовуватися до нового президента України, незалежно від того, хто здобуде перемогу у другому турі українських виборів.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив посол США в Росії Джон Хантсман. Він підкреслив, що на сьогоднішній день все ще складно прогнозувати, кого саме буде обрано українським лідером 21 квітня.

Джон Хантсман

Джон Хантсман

"Радіо Свобода"

"Але я повинен сказати, що ми глибоко стурбовані питанням територіальної цілісності України, яку було порушено. І це – основна причина охолодження наших відносин з Росією на сьогоднішній день: анексія Криму та конфлікт, який відбувається в східній Україні і забрав життя вже 10,4 тис. осіб", – додав посол.

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Він нагадав, що всі вищезгадані проблеми так і не були вирішені. А Росією досі не було зроблено ніяких кроків для того, щоб повернути контури єдиної і вільної України.

"Тому ми сподіваємося, що після виборів – незалежно від того, хто переможе, Росія приєднається до процесу, який допоможе людям України побачити свою країну відновленою, побачити, як мир встановлюється в східних регіонах і як загальна температура поступово знижується. Час сісти за стіл переговорів і знайти якесь рішення. Бо нічого подібного не було вже кілька років", – підвів підсумок Хантсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в країнах Європи джерелом найбільших загроз для своєї безпеки назвали Росію та США.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Джон Хантсман
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяООСВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентавибори УкраїнаСША
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Всему миру придется приспосабливаться к новому президенту Украины..." Похоже пиндосы определились
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a alexeyon
a alexeyon
Семёнов Александр, похоже ты не понимаешь, что такое демократические выборы... это когда народ говорит за кого будет голосовать и проверяется это соц опросами вместе с выборами, а не взбросами бюллетеней как у ваты, с ором какой то ссуки у которой пачка бюллетеней и после вброса орет- мы вы грабли выборы !! На ютубе куча видео с «честными» выборами в рф
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то мне не нравиться его слова о кого выберут,все и так знают что за зеленского проголосует как минимум 60% и не потому что он хороший а по тому что Петя плохой,и если Зеленский не выиграет то будет майдан и похлеще последнего,люди терпеть Петю больше не будут
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a alexeyon
a alexeyon
Артеллерист Моня, все знают это кто? Алени из за поребрика ? Мои друзья 50/50 и сейчас кто в е таки станет президентом вопрос большой, особенно после интервью зеленского бизнесу ( позор) и косяками при сдаче анализов тем же зеленским ( левая дата, отказ в повторной сдаче олимпийской ВАДА)
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