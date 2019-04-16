"Рейтинг растет": Порошенко заявил, что стремительно догоняет Зеленского

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что стремительно сокращает отставание от оппонента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 16 апреля со ссылкой на социологов, однако не уточнил, о каких именно данных идет речь.

"Социология — это как зеркало. Думаю, это можно брать за базу. По социологическим данным, около 60% готовы поддержать моего оппонента, а 40% готовы проголосовать за меня", — утверждает Порошенко.

"60%, определившихся голосовать за моего оппонента, друзья, я буду бороться за каждый ваш голос. Моя поддержка растет, а моего оппонента сокращается", — заявил он, выразив уверенность в том, что победит во втором туре.

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок. При этом по итогам первого тура Зеленский опередил Порошенко почти на 15%.

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