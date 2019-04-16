Порошенко скоротив розрив від Зеленського – опитування КМІС

Кандидат у президенти Петро Порошенко скоротив відставання від опонента Володимира Зеленського.

Такі дані були отримані від Київського міжнародного інституту соціології та опубліковані під час політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

Так, якщо 6-7 квітня за Порошенка-Зеленського готові були проголосувати 30,1-69,9 респондентів, пізніше, 8-9 квітня розрив зріс до 75,5-24,5%, однак потім розрив між кандидатами різко скоротився до 38,1-61,9% відповідно.

Відзначимо, незважаючи на велике відставання від Зеленського, Порошенко впевнений у своїй перемозі на виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня КМІС також опублікував дані, згідно з якими за Зеленського готові проголосувати 72,2% громадян. У Порошенка ж 25,4%.

Соціологи упевнені, що за кілька днів рейтинги кардинально не зміняться і у Порошенка практично немає шансів переобратися на другий термін. При цьому за підсумками першого туру Зеленський випередив Порошенка майже на 15%.

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