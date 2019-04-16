Зеленский vs Порошенко: социолог назвал победителя второго тура

Опубликованные рейтинги Петра Порошенко и Владимира Зеленского ко второму туру выборов президента Украины, 21 апреля, где действующий президент набирает 25,4% голосов, а его оппонент – 72,2%, кардинально не изменятся.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, отметив, что результат второго тура выборов достаточно предсказуем.

"Я не сторонник тезиса о кардинальных изменениях, а вот о сокращении – да. Сторонник в том плане, что и дебаты, и их отсутствие, и все разговоры вокруг этого, и некая кампания Порошенко по вызову Владимира Зеленского на эти дебаты – все єто должно влиять в сторону сокращения разрыва между кандидатами. Но, как видим по результатам КМИС, которые почти идентичны тем, которые есть у нас, сокращения не происходит", – говорит социолог.

В то же время Антипович отмечает, что опрос Киевского международного института социологии (КМИС) завершился 14 апреля, а значит до второго тура есть неделя, чтобы картина изменилась. Но, по мнению социолога, кардинальных изменений все равно не будет.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

"Социология КМИС была завершена 14 апреля, то есть еще неделя, поэтому будем смотреть. Сейчас каких-то кардинальных изменений мы не то, что не увидим, мы их не ожидаем. Скажем так, результат выборов достаточно предсказуем", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся