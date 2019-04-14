МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко пояснив, чому не продав весь свій бізнес

Читати матеріал російською

Кандидат в президенти України Петро Порошенко пояснив, чому прийняв рішення не продавати, а передати в сліпий траст деякий свій бізнес.

За його словами, він передав у довірчу власність ті проекти, на які не знайшлося покупців. Він підкреслив, що у нього була можливість продати "Кузню на Рибальському" і він зробив це. Про це він повідомив під час свого виступу на НСК "Олімпійському" 14 квітня.

"Я перший в Україні політичний діяч, який передав у довірчу власність (сліпий траст. – Ред.) бізнес. Це означає, що я не маю права отримувати інформацію, не маю права приймати будь-які рішення, стоїть стіна, яка відгорожує президента Порошенка і власність", – пояснив він.

Новини
Зеленський і наркотики: Порошенко поставив крапку у питанні

Він зазначив, що продав всю свою власність там, де була така можливість, навіть якщо покупці просили розстрочку.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот

Нагадаємо, що на оголошені дебати 14 квітня суперник Порошенка, Володимир Зеленський, так і не прийшов.

Як писав OBOZREVATEL, чинний лідер України Петро Порошенко під час виступу на НСК "Олімпійський" закликав свого головного опонента, кандидата в президенти Володимира Зеленського прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, який відбудеться о 22:30 понеділка, 15 квітня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
6
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Livesey David
Livesey David
Куры сдохли, высылаю телескоп!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ...слон со своими ушами ...мальчик...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Усе буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки