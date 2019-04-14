Порошенко пояснив, чому не продав весь свій бізнес

Кандидат в президенти України Петро Порошенко пояснив, чому прийняв рішення не продавати, а передати в сліпий траст деякий свій бізнес.

За його словами, він передав у довірчу власність ті проекти, на які не знайшлося покупців. Він підкреслив, що у нього була можливість продати "Кузню на Рибальському" і він зробив це. Про це він повідомив під час свого виступу на НСК "Олімпійському" 14 квітня.

"Я перший в Україні політичний діяч, який передав у довірчу власність (сліпий траст. – Ред.) бізнес. Це означає, що я не маю права отримувати інформацію, не маю права приймати будь-які рішення, стоїть стіна, яка відгорожує президента Порошенка і власність", – пояснив він.

Він зазначив, що продав всю свою власність там, де була така можливість, навіть якщо покупці просили розстрочку.

Петро Порошенко Скріншот

Нагадаємо, що на оголошені дебати 14 квітня суперник Порошенка, Володимир Зеленський, так і не прийшов.

Як писав OBOZREVATEL, чинний лідер України Петро Порошенко під час виступу на НСК "Олімпійський" закликав свого головного опонента, кандидата в президенти Володимира Зеленського прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, який відбудеться о 22:30 понеділка, 15 квітня.

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