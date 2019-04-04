Порноактриса и термос: у Порошенко выдвинули ответные требования к Зеленскому

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, который выдвинул требования действующему главе государства Петру Порошенко, также должен извиниться.

В частности, он должен попросить прощения перед православными за то, что назвал Томос "термосом", заявил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы также могли бы составить список того, за что должен извиниться Зеленский: за то, что назвал Украину порноактрисой, а Томос – "термосом", за оскорбление религиозных чувств мусульман он извинился перед Кадыровым (Рамзан Кадыров – глава Чечни. – Ред.), здесь он должен извиниться перед православными. И извиниться за шутки во время Майдана", – сказал Медведев.

По его словам, ответ президента "готовился довольно тщательно. Это было важное заявление – такие не делаются экспромтом, обсуждалось каждое слово". Кроме того, там была цитата, которую потом решили вырезать:

"Если Владимир Зеленский не получал $41 млрд от структур Коломойского, не пользуется его транспортом, адвокатами, охраной, если Зеленского 7 лет раскручивает не канал Коломойского, тогда звиняйте, тогда извините", – процитировал Медведев.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

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Этот фрагмент, по его словам, не попал в окончательную версию по двум причинам: обращение быть коротким и за принципиальной позиции штаба – не вспоминать политических предпосылок о дебатах.

Также Петр Порошенко назначил сопернику встречу на НСК "Олимпийский" для сдачи анализов.

Ранее в команде Зеленского заявили, что Порошенко выполнил не все требования, озвученные в обращении кандидата-оппонента.

"Мы продолжаем ждать изменений от Порошенко, поскольку он не ответил на все вопросы, которые ему были заданы Владимиром. Речь идет не просто об ответе – стадион или не стадион, а и об извинениях за то, что он говорил в адрес Владимира Зеленского", – заявил координатор штаба Зеленского Александр Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

Модератором дебатов между кандидатами в президенты Украины станет журналист Павел Казарин.

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