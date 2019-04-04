Порноактриса і термос: у Порошенка висунули вимоги до Зеленського

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський, який висунув вимоги чинному главі державі Петру Порошенку, також має вибачитися.

Зокрема він має попросити пробачення перед православними за те, що назвав Томос "термосом", заявив на брифінгу спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми також могли б скласти список того, за що має вибачитись Зеленський: за те, що назвав Україну порноактрисою, а Томос — "термосом", за ображання релігійних почуттів мусульман він вибачився перед Кадировим (Рамзан Кадиров — глава Чечні. — Ред.), тут він має вибачитись перед православними. І вибачитися за жарти під час Майдану", — сказав Медведєв.

За його словами, відповідь президента "готувалася доволі ретельно. Це була важлива заява – такі не робляться експромтом, зважувалося кожне слово". Крім того, там була цитата, яку потім вирішили вирізати:

"Якщо Володимир Зеленський не отримував $41 млрд від структур Коломойського, не користується його транспортом, адвокатами, охороною, якщо Зеленського 7 років розкручує не канал Коломойського, тоді звиняйте, тоді вибачте", – процитував Медведєв.

Володимир Зеленський, Петро Порошенко

Цей фрагмент, за його словами, не потрапив до остаточної версії з двох причин: звернення мало бути коротким та через принципову позицію штабу – не згадувати політичних передумов про дебати.

Також Петро Порошенко призначив супернику зустріч на НСК "Олімпійський" для здачі аналізів.

Раніше у команді Зеленського заявили, що Порошенко виконав не всі вимоги, озвучені у зверненні кандидата-опонента.

"Ми продовжуємо чекати змін від Порошенка, оскільки він не відповів на всі питання, які йому були поставлені Володимиром. Йдеться не просто про відповідь — стадіон чи не стадіон, а й про вибачення за те, що він говорив на адресу Володимира Зеленського", — заявив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Вірогідність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

Модератором дебатів між кандидатами у президенти України стане журналіст Павло Казарін.

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