МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порноактриса і термос: у Порошенка висунули вимоги до Зеленського

20.4тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський, який висунув вимоги чинному главі державі Петру Порошенку, також має вибачитися.

Зокрема він має попросити пробачення перед православними за те, що назвав Томос "термосом", заявив на брифінгу спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми також могли б скласти список того, за що має вибачитись Зеленський: за те, що назвав Україну порноактрисою, а Томос — "термосом", за ображання релігійних почуттів мусульман він вибачився перед Кадировим (Рамзан Кадиров — глава Чечні. — Ред.), тут він має вибачитись перед православними. І вибачитися за жарти під час Майдану", — сказав Медведєв.

За його словами, відповідь президента "готувалася доволі ретельно. Це була важлива заява – такі не робляться експромтом, зважувалося кожне слово". Крім того, там була цитата, яку потім вирішили вирізати:

"Якщо Володимир Зеленський не отримував $41 млрд від структур Коломойського, не користується його транспортом, адвокатами, охороною, якщо Зеленського 7 років розкручує не канал Коломойського, тоді звиняйте, тоді вибачте", – процитував Медведєв.

Новини
Стало відоме ім'я ведучого дебатів між Порошенком і Зеленським

Володимир Зеленський, Петро Порошенко

Володимир Зеленський, Петро Порошенко

Цей фрагмент, за його словами, не потрапив до остаточної версії з двох причин: звернення мало бути коротким та через принципову позицію штабу – не згадувати політичних передумов про дебати.

Також Петро Порошенко призначив супернику зустріч на НСК "Олімпійський" для здачі аналізів.

Раніше у команді Зеленського заявили, що Порошенко виконав не всі вимоги, озвучені у зверненні кандидата-опонента.

"Ми продовжуємо чекати змін від Порошенка, оскільки він не відповів на всі питання, які йому були поставлені Володимиром. Йдеться не просто про відповідь стадіон чи не стадіон, а й про вибачення за те, що він говорив на адресу Володимира Зеленського", — заявив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
дебати
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
21
19
Смішно
68
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Южный Гарик
Южный Гарик
извиниться за термос перед православными?Это же раскольники, их ни одна православная церковь не признала....
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Борисс Робот
Борисс Робот
Южный Гарик, я тебя не признаю... а что это значит...??? а это значит что ты идешь на х,й... причем очень быстро...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Morjakov Alex
Morjakov Alex
Общество,говорит хочет дебатов,а в 14 году не хотело?Порошенко хочет дебатов,а не общество,а в 14 году он же,но не хотел .Даже тут Порошенко продолжает врать и выкручиваться.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Алкаш победит...мы россияне однозначно за этого дебила.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
Сидоров Андрей, не пались так сильно, а то они уже начинают что то подозревать.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки