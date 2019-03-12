Підкуп голосів за рахунок бюджету? Аваков висунув нові звинувачення по "сітці Порошенка"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про деталі функціонування однієї із "виборчих сіток" – за допомогою адмінресурсу виборчі голоси пенсіонерів Києва, Київської області і ще одного регіону намагаються купити за кошти бюджетної програми.

За його словами, йдеться нібито про так звану сітку штабу нинішнього президента Петра Порошенка. "У нас уже є звернення по чотирьох кандидатах. ДБР веде перевірку щодо Тимошенко, я в даному випадку сказав про те, що направлено в сторону команди Порошенка", – підкреслив він в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Я приведу приклад однієї кримінальної справи, яка розслідується у Василькові Київської області. Йдеться про підкуп голосів... Один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, ті вибирають сто осіб, як правило, найбідніших, йдуть до них у квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста осіб 30 говорить: "Так, ми готові". Цих людей записують, йдуть до райради або соцзабезу зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень. використовуючи засоби програми "Турбота", закладеної в бюджеті", – заявив Аваков.

За словами міністра, після того, як адмінресурс був задіяний і гроші пенсіонеру були виплачені, надходить дзвінок зі штабу, цікавляться, чи отримала гроші людина. На ствердну відповідь той, хто телефонує, просить дотриматися слова і підтримати кандидата, говорить міністр.

"Це що таке? І це відбувається по всій країні! Київська область – більше всіх, Київ, Одеса, Одеська область, в Харківській області це є", – заявив глава МВС.

Він додав: "Люди, це ж все видно – десятки людей нам повідомляють про це, бабусі дзвонять, журналісти пишуть".

Говорячи про конкретне кримінальне провадження по ситуації в Василькові, міністр уточнив, що слідче управління Нацполіціі направляє повістки 2 тисячам осіб, які опинилися всередині даної схеми в якості покупця, того, що купується, або посередника.

Глава МВС знову нагадав про незаконність оплати роботи агітаторів у цілому. "А з бюджету оплачувати покупку голосів – це неймовірна гидота", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше політичні опоненти Порошенка також звинувачували його в підкупі виборців і навіть звернулися у зв'язку з цим в ГПУ і МВС.

Однак глава БПП Сергій Березенко спростував цю інформацію і заявив, що проплатити вибори в Україні нереально. "Той, хто вважає, що можна масово підкупити виборця, або злочинець, або ідіот, або людина нещира, яка просто використовує свого кандидата для отримання певної матеріальної вигоди, для себе особисто", — сказав він.

Пізніше Аваков підтвердив, що підкуп ведеться за рахунок держбюжету. Всього на ці цілі буде виділено півтора мільярда гривень.

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