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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Підкуп голосів за рахунок бюджету? Аваков висунув нові звинувачення по "сітці Порошенка"

6.6тЧитати матеріал російською

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про деталі функціонування однієї із "виборчих сіток" – за допомогою адмінресурсу виборчі голоси пенсіонерів Києва, Київської області і ще одного регіону намагаються купити за кошти бюджетної програми.

За його словами, йдеться нібито про так звану сітку штабу нинішнього президента Петра Порошенка. "У нас уже є звернення по чотирьох кандидатах. ДБР веде перевірку щодо Тимошенко, я в даному випадку сказав про те, що направлено в сторону команди Порошенка", – підкреслив він в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Я приведу приклад однієї кримінальної справи, яка розслідується у Василькові Київської області. Йдеться про підкуп голосів... Один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, ті вибирають сто осіб, як правило, найбідніших, йдуть до них у квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста осіб 30 говорить: "Так, ми готові". Цих людей записують, йдуть до райради або соцзабезу зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень. використовуючи засоби програми "Турбота", закладеної в бюджеті", – заявив Аваков.

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Аваков висунув нові звинувачення по "сітці Порошенка"

За словами міністра, після того, як адмінресурс був задіяний і гроші пенсіонеру були виплачені, надходить дзвінок зі штабу, цікавляться, чи отримала гроші людина. На ствердну відповідь той, хто телефонує, просить дотриматися слова і підтримати кандидата, говорить міністр.

"Це що таке? І це відбувається по всій країні! Київська область – більше всіх, Київ, Одеса, Одеська область, в Харківській області це є", – заявив глава МВС.

Він додав: "Люди, це ж все видно – десятки людей нам повідомляють про це, бабусі дзвонять, журналісти пишуть".

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Говорячи про конкретне кримінальне провадження по ситуації в Василькові, міністр уточнив, що слідче управління Нацполіціі направляє повістки 2 тисячам осіб, які опинилися всередині даної схеми в якості покупця, того, що купується, або посередника.

Глава МВС знову нагадав про незаконність оплати роботи агітаторів у цілому. "А з бюджету оплачувати покупку голосів – це неймовірна гидота", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше політичні опоненти Порошенка також звинувачували його в підкупі виборців і навіть звернулися у зв'язку з цим в ГПУ і МВС.

  • Однак глава БПП Сергій Березенко спростував цю інформацію і заявив, що проплатити вибори в Україні нереально. "Той, хто вважає, що можна масово підкупити виборця, або злочинець, або ідіот, або людина нещира, яка просто використовує свого кандидата для отримання певної матеріальної вигоди, для себе особисто", — сказав він.

  • Пізніше Аваков підтвердив, що підкуп ведеться за рахунок держбюжету. Всього на ці цілі буде виділено півтора мільярда гривень.

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Особи
Арсен АваковПетро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Madrigal Opus
Madrigal Opus
А може доручимо йому самому призначати президента?
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Аваков несет туфту. Он может раздать сотню тысяч повесток старикам и с тысячи выбить нужные ему показания. Вывод. Аваков продался Кремлю и пора его снимать с высокой должности, ибо он политик от оппозиции.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Іванченко Віктор, А чем плох политик от оппозиции? Оппозиция есть во всем мире.
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