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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Озвучать форму і місце: у Зеленського заявили про дебати з Порошенком

14.1тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий до дебатів зі своїм опонентом, чинним главою держави Петром Порошенком, і незабаром розповість про всі деталі.

Про це заявив технолог і радник Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю The Бабель.

"Він це говорив, коли навіть не знав, хто буде в другому турі – Тимошенко чи Порошенко. Форму і місце їх проведення і всі інші організаційні деталі кандидат озвучить трохи пізніше", – зазначив він.

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Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

KP.UA

При цьому Разумков спростував дані про те, що Зеленський буде погоджувати участь у дебатах зі своїм гастрольним графіком.

"Це трохи спотворена інформація. Він мав на увазі, що через те, що його графік як кандидата в президенти був завантажений до 31 березня, він не зміг потрапити на дебати в п'ятницю, 29 березня. Насправді є якийсь графік, але він пов'язаний з його професійною діяльністю", – пояснив представник кандидата.

Разумков не відповів, про що саме йде мова, але висловив думку, що їхати з концертами по країні Зеленський не збирається.

"Думаю, що ні. Але я не співробітник "Кварталу". Потрібно уточнити там", – відповів радник шоумена.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Фото: Олександр Гончаров Апостроф

Як повідомлялось OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ох и цобэ! А кто оно такое, чтобы озвучивать свои условия? ЕСТЬ ЗАКОН, и даже тупой юролог должен его знать
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Махно Володимир
Махно Володимир
мдя..зеленую жижу накрутили хорошо. видимо НЛП на нем хорошо отработали. Был шутом и клоуном, а стал убогим дегенератом. Уже как то даже и не смешно! Что ты хуйло мелкое сделало для страны, что так ведешь себя похабна и вызывающе??? Может ты сделал безвиз, армию возродил, российскую агрессию остановил, а может Томос вернул??? НЕТ! Ты, хуйло ссыкливое сидел в своем коломойском квартале и смешил даунов, убогими и унизительными шутками про Украину и украинцев! Надеюсь во втором туре, тебе прилетит ответка от тех над кем ты шутил.
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чернобай виктор
чернобай виктор
Лучше пусть прет по стране со своим цырком...
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