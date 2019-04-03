Озвучать форму і місце: у Зеленського заявили про дебати з Порошенком

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий до дебатів зі своїм опонентом, чинним главою держави Петром Порошенком, і незабаром розповість про всі деталі.

Про це заявив технолог і радник Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю The Бабель.

"Він це говорив, коли навіть не знав, хто буде в другому турі – Тимошенко чи Порошенко. Форму і місце їх проведення і всі інші організаційні деталі кандидат озвучить трохи пізніше", – зазначив він.

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При цьому Разумков спростував дані про те, що Зеленський буде погоджувати участь у дебатах зі своїм гастрольним графіком.

"Це трохи спотворена інформація. Він мав на увазі, що через те, що його графік як кандидата в президенти був завантажений до 31 березня, він не зміг потрапити на дебати в п'ятницю, 29 березня. Насправді є якийсь графік, але він пов'язаний з його професійною діяльністю", – пояснив представник кандидата.

Разумков не відповів, про що саме йде мова, але висловив думку, що їхати з концертами по країні Зеленський не збирається.

"Думаю, що ні. Але я не співробітник "Кварталу". Потрібно уточнити там", – відповів радник шоумена.

Дмитро Разумков Фото: Олександр Гончаров Апостроф

Як повідомлялось OBOZREVATEL:

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