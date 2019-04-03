Озвучать форму і місце: у Зеленського заявили про дебати з Порошенком

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий до дебатів зі своїм опонентом, чинним главою держави Петром Порошенком, і незабаром розповість про всі деталі.
Про це заявив технолог і радник Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю The Бабель.
"Він це говорив, коли навіть не знав, хто буде в другому турі – Тимошенко чи Порошенко. Форму і місце їх проведення і всі інші організаційні деталі кандидат озвучить трохи пізніше", – зазначив він.
Порошенко і Зеленський
KP.UA
При цьому Разумков спростував дані про те, що Зеленський буде погоджувати участь у дебатах зі своїм гастрольним графіком.
"Це трохи спотворена інформація. Він мав на увазі, що через те, що його графік як кандидата в президенти був завантажений до 31 березня, він не зміг потрапити на дебати в п'ятницю, 29 березня. Насправді є якийсь графік, але він пов'язаний з його професійною діяльністю", – пояснив представник кандидата.
Разумков не відповів, про що саме йде мова, але висловив думку, що їхати з концертами по країні Зеленський не збирається.
"Думаю, що ні. Але я не співробітник "Кварталу". Потрібно уточнити там", – відповів радник шоумена.
Дмитро Разумков
Фото: Олександр Гончаров Апостроф
Як повідомлялось OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна громадська телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначили на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних собачих боях, проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!