Ошибок не было? ''1+1'' сделал новое заявление о выступлении Зеленского в Новый год

Телеканал "1+1" настаивает, что не допускал технических ошибок, сместив по времени трансляцию новогоднего обращения президента Украины Петра Порошенко в пользу актера Владимира Зеленского, объявившего об участии в выборах.

Об этом сообщает издание "Детектор медиа", ссылаясь на ответ пресс-службы "1+1". "В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала"1+1" не было технических ошибок. Логика построения программной сетки в новогоднюю ночь была объяснена генеральным директором "1+1 медиа" Александром Ткаченко в интервью изданию "Лига. Бизнес", — сказано в сообщении.

В указанном интервью от 9 января Ткаченко сказал, что считает "совковым рудиментом" встречу Нового года под поздравления главы государства: "Все, что мы делаем, как раз и призвано показать возможность альтернативной точки зрения. Собственно, и история о Зеленского в новогоднюю ночь тоже об этом. Мы, хоть и коммерческое медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента".

"И, кстати, с точки зрения телесмотрения, он получил больший охват именно на "плюсах". Но встречать Новый год "по команде" старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пора отвыкать. В странах Европы выступления лидеров стран показывают и не все каналы, и в то время, которое считают возможным. Как и мы в этот раз. Думаем над тем, чтобы в следующий раз показать около 19.00", — говорил Ткаченко.

Также он добавил, что Зеленский имел право поздравить зрителей канала "1+1", однако "возникшая реакция свидетельствует о том, что нам пытаются навязать историю об отсутствии выбора. О единственном возможном варианте. И вот здесь я против. Потому что на самом деле дискуссия свелась к тому, как Зеленский все-таки посмел? Ответ прост — имеет право".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский объяснил свое новогоднее обращение на ''1+1'' техническим недоразумением. По его словам, рекламные блоки опоздали на несколько минут, из-за чего в полночь он и появился в эфире.

Потом руководство телеканала "1+1" опровергло заявление шоумена в соцсети, однако вскоре пост был удален.

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