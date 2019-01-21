''Можно договориться!'' Зеленский рассказал о переговорах с Путиным по Донбассу

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что первое, что сделает, став главой государства, попытается договориться с российской стороной о прекращении огня на Донбассе.

"Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать. Это важно – сохранить наших людей", — сказал он в интервью "УП".

При этом кандидат у президенты делает ставку на Минские договоренности.

Владимир Зеленский Instagram Владимира Зеленского

"Конечно, я бы очень хотел, чтобы они работали. Я бы хотел добавить к Минским договоренностям, может быть, еще чуть-чуть, может быть, переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны... Надо их как-то корректировать, надо их развивать, сильнее..." – пояснил он.

При этом Зеленский отверг любые предложения об амнистии боевиков на Донбассе: "Они убивали наших людей. Что значит пойдете? Я вообще против того, чтобы нам, независимой стране, говорили: "Значит так, полная амнистия". Конечно, никто на это не пойдет! У нас есть своя страна, она независима. Поэтому надо все делать максимально, чтобы вернуть все территории".

Шоумен, однако, подчеркнул, что быстро этот вопрос не решиться.

"Наверное, не быстро, но у нас есть вариант – остановить стрельбу. Договориться об этом можно? Можно. Потому что никто не хочет, чтобы люди погибали. Думаю, об этом договоримся. А потом поднимем нашу страну", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что ради восстановления мира на Донбассе стал бы вести переговоры даже с главой РФ Владимиром Путиным.

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