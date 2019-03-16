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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского рассказали о контактах с Коломойским и кто дает им деньги

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Руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского, партнер и юрист "Студии Квартал 95" Иван Баканов рассказал, что им не хватает средств на президентскую кампанию.

Об этом он сказал в интервью "BBC News Украина", отметив, что деньги берут не у украинского олигарха Игоря Коломойского, а у других богатых людей.

"Это обычные люди, которые зарабатывают деньги", - пояснил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

facenews.ua

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"На самом деле взять у кого-то большие деньги очень легко. Есть много людей, которые хотят дать деньги. Просто в один прекрасный день вы просыпаетесь, а в списке вашей партии кто-то берет ножницы и оставляет только номер один, а дальше дает совершенно других людей, которые не соответствуют общим критериям. Зачем брать такие деньги?" - добавил Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его семьи и детей готовится ряд провокаций.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
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кирик вадим
кирик вадим
Вот только сдается мне, что у вас этот кто то конкретно беня Колосовский.... И в сером списке это он номер один, а не Зеленский
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Ш. Олег
Ш. Олег
Да-да, Коломойский тут вообще не при делах. Верю безоговорочно. :)
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