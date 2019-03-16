У Зеленского рассказали о контактах с Коломойским и кто дает им деньги

Руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского, партнер и юрист "Студии Квартал 95" Иван Баканов рассказал, что им не хватает средств на президентскую кампанию.

Об этом он сказал в интервью "BBC News Украина", отметив, что деньги берут не у украинского олигарха Игоря Коломойского, а у других богатых людей.

"Это обычные люди, которые зарабатывают деньги", - пояснил он.

Владимир Зеленский facenews.ua

"На самом деле взять у кого-то большие деньги очень легко. Есть много людей, которые хотят дать деньги. Просто в один прекрасный день вы просыпаетесь, а в списке вашей партии кто-то берет ножницы и оставляет только номер один, а дальше дает совершенно других людей, которые не соответствуют общим критериям. Зачем брать такие деньги?" - добавил Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его семьи и детей готовится ряд провокаций.

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