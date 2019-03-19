"Один знявся на користь Порошенка": Зеленський розповів, коли представить свою команду

Кандидат у президенти України, шоумен і комік Володимир Зеленський заявив, що лише після виходу в другий тур президентських виборів представить основну п'ятірку своєї команди.

Решту членів команди він має намір зібрати до інавгурації, в разі своєї перемоги на виборах. Про це він розповів на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо представити ключових людей до кінця другого туру, якщо ми туди пройдемо. За ніс водити людей не будемо – ми п'ятірку назвемо. Решта – там на це до президентських повноважень майже 2,5 місяця. Я вважаю, нам цього часу вистачить, щоб всіх знайти", – зазначив Зеленський.

За його словами, він бачить у своїй команді людей, які прийшли на зустріч із ним і висловив надію, що вони також бачать себе в його команді. Додамо, що в розмові також брали участь екс-глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавічус, народний депутат Сергій Лещенко і співвласник "Нової Пошти" В'ячеслав Клімов.

Також Зеленський розповів про переговори з потенційними кандидатами на ключові державні посади, які нічим не закінчилися.

Володимир Зеленський на зустрічі в Києві Facebook

"Ось є персонаж, я з ним вів переговори, тому що ми знаємо один одного з моменту захисту Краматорського аеропорту в 2014 році – Кривонос Сергій Григорович, він захищав. Супер офіцер, який зараз став... заступником голови РНБО. Він – кандидат у президенти, ми з ним зустрілися, домовилися, як воно буде потім – побачимо, але в секторі оборони ти – №1, я тебе бачу", – повідомив він.

Кандидат розповів, що він навіть із Кривоносом домовився, що вони підпишуть меморандум про підтримку після другого туру президентських виборів.

"Через два дні після цього і походу в Адміністрацю президента він знявся на користь Петра Порошенка. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я можу просто сказати, що ця людина була на це місце", – дивувався він.

Володимир Зеленський на зустрічі в Києві Facebook

На пост глави СБУ він хотів би бачити "офіцерів у других і третіх ланках в службі".

"Багато нам пишуть, і в онлайн-опитуванні... Не знаю цю людину, але всі хвалять Смешка (екс-глава СБУ, кандидат у президенти Ігор Смешко. – Ред.). Не знаю, ніколи не спілкувався, тому не можу зробити поки висновків", – зазначив він.

За його словами, після ознайомлення з інформацією про потенційного члена команди потрібно провести з ним час.

"Я з ним пожити повинен – я не знаю, як можна по-іншому людей брати на роботу", – підсумував Зеленський.

Володимир Зеленський на зустрічі в Києві Facebook

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