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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Если Зеленский победит: на Западе высказались о выборах президента в Украине

16.5тЧитать материал на украинском

Западные дипломаты не знают, чего ожидать от актера Владимира Зеленского в случае его победы на президентских выборах в Украине.

Об этом идет речь в статье издания "The Economist", где отмечается обеспокоенность дипломатов "неподготовленностью" и отсутствием опыта у лидера "95 Квартала".

Запад хочет большего понимания планов Зеленского по прекращении войны на Донбассе, сохранении курса на евроинтеграцию и улучшении инвестиционного климата в Украине.

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При этом уверенное лидерство Зеленского в президентской гонке издание объясняет усталостью и недоверием украинцев к "старым политикам".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно с последними социологическими исследованиями, рейтинг Зеленского продолжает расти. За него готовы проголосовать 32,9% украинцев. Это больше, чем у Порошенко и Тимошенко вместе, за которых готовы отдать голоса 17,5% и 15,1% граждан соответственно.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
ЗеКлоун-отстой,зеленский-тупой.
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2
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
За зелянского только слабоумные будут голосовать. Пусть лучше сходят к автослесарю полечат мозги, а не на выборы!
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5
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1 из 2 ответов | показать все
Venko Alla
Venko Alla
Инкогнито Назар, да, вы абсолютно правы,только слабоумные дебилы! К сожалению, такое заболевание не лечится,поэтому они могут пойти и проголосовать за придворного шута! Киевляне уже однажды проголосовали за мэра, жизнь их не научила! Хочется стать на те же грабли!!
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2
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Юг Руси
Юг Руси
"Запад хочет большего понимания планов Зеленского......" - а хохлам ничего не интересно! Дай только обосрать Россию )))))
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3
6
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Юг Руси, их интересует его планы по поводу "евроинтеграции", иными словами, их интересует процесс аннексии Украины.
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Д Алексей
Д Алексей
Юг Руси, чмо ты пригожинское рукожопое ворующее чужие комменты 🐀👎🦌🤮😂
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2
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