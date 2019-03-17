Если Зеленский победит: на Западе высказались о выборах президента в Украине

Западные дипломаты не знают, чего ожидать от актера Владимира Зеленского в случае его победы на президентских выборах в Украине.

Об этом идет речь в статье издания "The Economist", где отмечается обеспокоенность дипломатов "неподготовленностью" и отсутствием опыта у лидера "95 Квартала".

Запад хочет большего понимания планов Зеленского по прекращении войны на Донбассе, сохранении курса на евроинтеграцию и улучшении инвестиционного климата в Украине.

Новости Зеленский впервые встретился с российским политиком

При этом уверенное лидерство Зеленского в президентской гонке издание объясняет усталостью и недоверием украинцев к "старым политикам".

Владимир Зеленский скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно с последними социологическими исследованиями, рейтинг Зеленского продолжает расти. За него готовы проголосовать 32,9% украинцев. Это больше, чем у Порошенко и Тимошенко вместе, за которых готовы отдать голоса 17,5% и 15,1% граждан соответственно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал