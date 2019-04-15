"Мы не идиоты": у Порошенко открестились от новых скандальных билбордов

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко не имеет отношения к провокационным бордам с надписью "Конец".

Об этом заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко "Громадському". По его словам, после последнего скандала с политрекламой они очень осторожны.

"Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую ​​глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", – подчеркнул Горковенко.

ТСН

Перед этим пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что провокационная наружная реклама в стилистике Порошенко размещена с нарушением законодательства. В частности, не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов, передает "УП".

"В соответствии с частью 2 статьи 212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации – влечет наложение штрафа. Относительно лиц, разместивших такую ​​политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", – пояснил Тракало.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийском впервые прокомментировал свои билборды с лидером России Владимиром Путиным. Действующий президент Украины пояснил, что именно он хотел показать избирателям своего главного соперника Владимира Зеленского.

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