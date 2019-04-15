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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ми не ідіоти": у Порошенка відхрестилися від нових скандальних білбордів

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Команда чинного президента України Петра Порошенка не має відношення до провокаційних бордів із написом "Кінець".

Про це заявив завідувач відділом Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко "Громадському". За його словами, після останнього скандалу із політрекламою вони дуже обережні.

"Та ви смієтеся? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємося обережно підходити до таких речей після бордів із Путіним", – підкреслив Горковенко.

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"Ми не ідіоти": у Порошенка відхрестилися від нових скандальних білбордів

ТСН

Перед цим прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало заявив, що провокаційна зовнішня реклама у стилістиці Порошенка розміщена з порушенням законодавства. Зокрема, не містить інформації про установу, що здійснила друк, тираж, інформації про осіб, відповідальних за випуск, і замовника цих матеріалів, передає "УП".

"Відповідно до частини 2 статті 212-13 КУпАП, поширення зовнішньої реклами без зазначеної в законодавстві інформації – тягне за собою накладення штрафу. Щодо осіб, які розмістили таку політичну рекламу з порушенням законодавства, будуть складені відповідні адмінматеріали", – пояснив Тракало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко на дебатах на НСК "Олімпійському вперше прокоментував свої білборди з лідером Росії Володимиром Путіним. Чинний президент України пояснив, що саме він хотів показати виборцям свого головного суперника Володимира Зеленського.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаНаціональна поліція України
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А ведь найти размесщантов и заказчиков можно Авакову...буквально за 20 минут..Кто...зачем...сколько заплатил..кто придумал...Ан нет...кто то...зачем то...мы ничего не знаем....Смех...Страна животных.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Инопланетяне?????????Смех . Страна животных.
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