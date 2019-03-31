"Зарабатываем, как можем!" У Зеленского признались, почему он избегал СМИ

Кандидат в президенты Украины, лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский не давал большой пресс-конференции украинским журналистам накануне выборов из-за плотного гастрольного графика.

Такое предположение высказал его товарищ и коллега по "Кварталу" Евгений Кошевой, пишет Telegram-канал The Бабель. Он отметил, что во время предвыборной гонки Зеленский был в туре.

"Я не знаю. Может, он был очень занят, потому что был в туре. Мы веселили народ. Чем можем, тем и зарабатываем", – пояснил Евгений Кошевой.

Кошевой в штабе Зеленского

Кошевой в штабе Зеленского

Кошевой отказался отвечать на вопрос о том, кто войдет в команду Зеленского в случае его победы на выборах. Однако сам кандидат на пост президента делал намек, что министром иностранных дел может стать экс-глава Министерства финансов Александр Данилюк.

Как писал OBOZREVATEL, в марте Зеленский пообщался с иностранными журналистами. Он рассказал о своем видении прекращения войны на Донбассе, роли олигархов в государстве и других проблемных вопросов в обществе.

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