У Зеленського прокоментували об'єднання з Тимошенко

У кандидата в президенти України Володимира Зеленського спростували будь-які можливості "договорняків" з іншими політиками, адже "вони ще не перемогли".

Про це заявив спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, передає НВ.

"Ні з ким вступати в договорняки ми не збираємося ... Я не зовсім розумію, як можна обговорювати те, що ще ніхто не отримав. Ми ще не перемогли. Як тільки переможемо, тоді будемо думати, як готуватися до парламентської кампанії", - сказав він у відповідь на чутки про можливі домовленості з іншим кандидатом в президенти України Юлією Тимошенко.

Володимир Зеленський 1 + 1

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчився перший тур виборів президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

Володимир Зеленський - 30,4%;

Петро Порошенко - 17,8%;

Юлія Тимошенко - 14,2%.

Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:

Юрій Бойко - 9,8%;

Анатолій Гриценко - 7,1%;

Ігор Смешко - 6,4%;

Олег Ляшко - 4,8%;

Олександр Вілкул - 4%;

Руслан Кошулинський - 1,8%;

інші кандидати набрали менше 1%.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал