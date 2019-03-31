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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського прокоментували об'єднання з Тимошенко

15.9тЧитати матеріал російською

У кандидата в президенти України Володимира Зеленського спростували будь-які можливості "договорняків" з іншими політиками, адже "вони ще не перемогли".

Про це заявив спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, передає НВ.

"Ні з ким вступати в договорняки ми не збираємося ... Я не зовсім розумію, як можна обговорювати те, що ще ніхто не отримав. Ми ще не перемогли. Як тільки переможемо, тоді будемо думати, як готуватися до парламентської кампанії", - сказав він у відповідь на чутки про можливі домовленості з іншим кандидатом в президенти України Юлією Тимошенко.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчився перший тур виборів президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

  • Володимир Зеленський - 30,4%;

  • Петро Порошенко - 17,8%;

  • Юлія Тимошенко - 14,2%.

Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:

  • Юрій Бойко - 9,8%;

  • Анатолій Гриценко - 7,1%;

  • Ігор Смешко - 6,4%;

  • Олег Ляшко - 4,8%;

  • Олександр Вілкул - 4%;

  • Руслан Кошулинський - 1,8%;

  • інші кандидати набрали менше 1%.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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