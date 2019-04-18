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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Кіт у мішку": Зеленський розповів, чому мовчав перед виборами

2.2тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський розповів, чому не давав коментарі журналістам і не приходив на програми.

Він пояснив в ефірі "Право на владу", що був зайнятий роботою, тому що за плечима залишиться студія "Квартал-95" та інші справи.

"Я через п'ять років не втечу. Я хочу зробити з командою професіоналів, зламати цю систему, яка схожа на колоду карт, в якій королі та шістки міняються місцями, а ставка дуже велика – людське життя", – сказав він.

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За словами Зеленського, його хвилює відтік українців із країни, тому що через п'ять років може виїхати ще більше громадян.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

"Кожен з нас повинен зробити все, що може. Вийти з комфорту, в якому я перебуваю в бізнесі – велика праця. Я вдячний жителям України. Я став популярним і забезпеченим, завдяки Україні. Для мене це мета. Наведу розумних людей. Не впораюся – піду", – додав кандидат.

Він також наголосив, що саме з цієї причини в першу чергу пропонує закон про імпічмент.

"Щодо "кота в мішку". Якщо порівнювати двох кандидатів, краще "кіт в мішку", ніж "вовк в овечій шкурі". Я не ховався, це наша стратегія. Я не хочу на ток-шоу. Я не можу ходити туди, де сидять люди старої влади і просто лаються. Чим займається зараз Верховна Рада? Які прийняла законопроекту за час політичних перегонів? Робота ні про що", – сказав Зеленський.

За словами кандидата, він хотів показати, що його команда працює. Зеленський наголосив, що не може розірватися, тому що є живою людиною, у якої є діти.

"Я йду в політику, як жива людина, я багато чого не знаю, у мене немає досвіду – все це правда. Але я така ж людина, як і всі громадяни України. Стратегія – вишенька на торті. Якщо ми переможемо, ми також будемо спілкуватися з суспільством через відео. Ми давали їх рідко і знали, що нас чує глядач", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі "Право на владу" Зеленський представив свою команду, з якою він працює під час виборів президента України.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
потуги этого мальчика обойдутся нам очень дорого. жаль что многие этого не понимают
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Красава . Пока что сделал все как надо .
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