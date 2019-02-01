Как проголосовать переселенцам с Донбасса: появилась пошаговая инструкция

Чтобы проголосовать на выборах президента Украины, переселенцам с временно оккупированных территорий нужно пройти специальную процедуру регистрации. Она занимает не более десяти минут.

Об этом в эфире ObozTV рассказал председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин. Он пошагово объяснил, как следует действовать, чтобы принять участие в выборах.

"Во-первых, нужно зайти на сайт Государственного реестра избирателей. И там нужно посмотреть адрес отделения ведения реестра. Если мы говорим о Киеве, то все эти отделения находятся в районных администрациях. Все займет около 5-7 минут. Нужно просто иметь с собой паспорт, не обязательно даже брать справку переселенца", – пояснил Калинин.

Далее, по его словам, необходимо просто заполнить соответствующее заявление. После этого гражданина внесут в реестр, выдадут специальное удостоверение и назовут участок, на который нужно прийти в день выборов.

"На все это я потратил до 10 минут. Никаких очередей, по крайней мере сейчас, нет. Переселенцы могут это сделать до 25 марта", – заверил активист.

Калинин напомнил, что для того чтобы проголосовать во втором туре, эту процедуру нужно будет обязательно пройти заново. При этом, указал он, только 20% переселенцев сегодня знают, как правильно зарегистрироваться.

"Но переселенцы достаточно активные. Прошлые опросы показывают, что 48% переселенцев хотят принять участие в ближайших национальных выборах. Это более полумиллиона", – подвел итог активист.

Ранее в эфире ObozTV:

OBOZREVATEL продолжает следить за предвыборной президентской гонкой в Украине:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал