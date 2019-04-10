Известный нарколог Украины разбил в пух и прах анализы Зеленского и Порошенко

Нет оснований не доверять результатам медосмотра, которые прошли глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский, однако по их результатам невозможно подтвердить алко- или наркозависимость.

Об этом "Настоящему времени" рассказал эксперт Всемирной организации здоровья по алкогольной и наркотической политике, глава Всеукраинской наркологической ассоциации Анатолий Виевский. Врач отметил, что по сути о результатах медосмотра ничего неизвестно.

"Понимаете, нам сказали о том, что в результате этих исследований они установили, что у них в биосредах не имеется алкоголя и каких-то других психоактивных веществ… Но сам по себе такого рода факт, откровенно говоря, не так уж много значит. Потому что если начинают говорить о наркозависимости, то с помощью таких исследований наркозависимость не устанавливается. Кстати, в законодательстве Украины имеется процедура для людей, которые претендуют на то, чтобы занять государственные должности", – объяснил он.

Виевский добавил, если речь идет о зависимости, то люди, которые претендуют на пост президента, должны пройти наркологическое и психиатрическое обследование. Оно имеет достаточно четкую процедуру, в какой-то степени она совпадает с тем, что проходили кандидаты.

"По внешним признакам, может быть, процедура, которую проходил Петр Порошенко, является наркологической частью осмотра. Может быть. По внешним же признакам процедуры, которую проходил Владимир Зеленский, она вряд ли является такой процедурой. Потому что там не шла речь, например, об осмотрах врачей и так далее", – подчеркнул нарколог.

Также врач пояснил ситуацию, когда Зеленский не сдал волосы для определения наркотиков в организме.

"Несомненно, информация о том, что в волосах можно (я подчеркиваю: можно, это не 100%, но можно) в течение 90 дней найти продукты обмена кокаина, она соответствует действительности. Но если мы представим задачу следующим образом: установить, что у этого человека в течение 90 дней не было потребления кокаина, – то на это услышим и такое, что взятые волосы на 100% не могут служить такого рода подтверждением. И вам это расскажет кто угодно из специалистов", – рассказал Виевский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.

Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

При этом Зеленский не выполнил обещание и не сдал все анализы должным образом, хотя сам инициировал их.

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