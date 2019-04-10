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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Відомий нарколог України вщент розбив аналізи Зеленського та Порошенка

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Немає підстав не довіряти результатам медогляду, які пройшли глава держави Петро Порошенко і кандидат в президенти Володимир Зеленський, однак за їх результатами неможливо підтвердити алко- або наркозалежність.

Про це "Настоящему времени" розповів експерт Всесвітньої організації здоров'я по алкогольній і наркотичній політиці, голова Всеукраїнської наркологічної асоціації Анатолій Вієвський. Лікар зазначив, що по суті про результати медогляду нічого невідомо.

"Розумієте, нам сказали про те, що в результаті цих досліджень вони встановили, що у них в біосфері немає алкоголю і якихось інших психоактивних речовин ... Але сам по собі такого роду факт, відверто кажучи, не так вже й багато значить. Тому що якщо починають говорити про наркозалежность, то за допомогою таких досліджень наркозалежність не встановлюється. До речі, в законодавстві України є процедура для людей, які претендують на те, щоб зайняти державні посади", – пояснив він.

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Вієвський додав, якщо мова йде про залежність, то люди, які претендують на пост президента, повинні пройти наркологічне і психіатричне обстеження. Воно має досить чітку процедуру, в якійсь мірі вона збігається з тим, що проходили кандидати.

"За зовнішніми ознаками, може бути, процедура, яку проходив Петро Порошенко, є наркологічної частиною огляду. Може бути. За зовнішнім ж ознаками процедури, яку проходив Володимир Зеленський, вона навряд чи є такою процедурою. Тому що там не йшла мова, наприклад, про огляди лікарів і так далі", – підкреслив нарколог.

Також лікар пояснив ситуацію, коли Зеленський не здав волосся для визначення наркотиків в організмі.

"Безсумнівно, інформація про те, що в волоссі можна (я підкреслюю: можна, це не 100%, але можна) протягом 90 днів знайти продукти обміну кокаїну, вона відповідає дійсності. Але якщо ми уявимо завдання наступним чином: встановити, що у ціїє людини протягом 90 днів не було споживання кокаїну, – то на це почуємо і таке, що взяті волосся на 100% не можуть служити такого роду підтвердженням. І вам це розповість будь-хто з фахівців", – розповів Вієвський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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