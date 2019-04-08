"Пью, не просыхая": Порошенко сделал заявление о новых анализах и Зеленском-"наркомане"

Президент Украины Петр Порошенко не считает Владимира Зеленского наркозависимым.

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ICTV в понедельник, 8 апреля. Однако накануне глава государства в другом интервью намекнул о наркозависимости Зеленского.

"Я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал, потому что не имею для этого оснований", — заявил он.

"Я был удивлен условием Владимира, что мы должны пройти тесты на алкогольную и наркотическую зависимость. Это фейки российской пропаганды, что Порошенко у нас пьет и не просыхает", — сказал Порошенко.

Он заявил, что, по словам Марины Порошенко, она видела мужа пьяным лишь один раз в жизни, еще до их свадьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко жестко раскритиковал своего оппонента Владимира Зеленского, заявив, что он якобы не считает Россию агрессором. Однако сам Зеленский выступал с заявлениями о том, что будет требовать от РФ возмещения убытков.

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