Стародубщина – исторический регион в пределах современной Брянской области пока еще Российской Федерации, примерно соответствующий территории четырех северных уездов бывшей Черниговской губернии: Стародубского, Новозыбковского, Мглинского и Суражского.

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Исторически Стародубщина – составная часть Чернигово-Сиверской земли. Стародуб основан в 1096 году. В конце XII века эта земля была подчинена Чернигову, но успела, однако, сформировать свой геральдический знак с изображением кряжистого дуба.

Во времена Руси будущая Стародубщина принадлежала Черниговской земле и княжеству. Хотя не только Стародубщина, но и фактически вся территория всей современной Брянской области РФ во времена древней Руси входила в состав Черниговского княжества, а позже, с распространением дробления княжеств, здесь возник ряд удельных княжеств, таких как Вщижское, Брянское, Трубчевское где правили опять же представители черниговской княжеской династии. Такими стольными городами были Стародуб и Ропск.

На рубеже XII и XIII веков Стародуб стал центром собственного удельного княжества, которое играло решающую роль в политической и военной жизни региона. Впоследствии он стал отдельным полком в составе Гетманщины, а после установления российской имперской власти на украинских землях они также относились к Черниговской губернии. Как, почему и когда этнические украинские земли, составляющие почти половину территории нынешней Черниговщины, оказались в составе России?

Стародубщина переживала смену различных государств и влияние различных культур, от Стародубского удельного княжества, нашествия монголо-татар, вхождения в состав Великого княжества Литовского, власти Московского княжества затем царства.

В XIV веке эти земли вошли в состав Великого княжества Литовского, которое на тот момент являлось основным фундаментом, контролировавшим многие восточнославянские земли. С середины XV века Сиверская земля становится убежищем для русских князей-диссидентов, бежавших в Литву от деспотических притеснений московского князя. Так, в 1454 г. в составе удельного Стародубского княжества была объединена часть Сиверских земель с городами Черниговом, Любечем и Гомелем. После Московско-литовской войны в 1503 году Стародубское княжество оказалось под контролем Московского царства, что открыло новую главу в истории региона. В 1522 г. Стародубское княжество очень быстро утратило свою автономию было, ликвидировано и стало заурядной частью Московского государства. После присоединения к Московии, по ее общему образцу, на Стародубщине было установлено воеводское управление. Однако московские гарнизоны, занявшие главные города Сиверщины, оказались неспособными оградить население от внешних врагов. Появлялись смелые и независимые люди, которые собирались в отряды и на свой страх и риск защищали край. В остальной Украине их называли козаками, а на Черниговщине — севрюками.

Однако в начале XVII века, во времена Смутного времени, регион вновь перешел в руки Речи Посполитой благодаря удачному походу польского королевича Владислава Вазы, претендовавшему на московский трон и козацких войск во главе с гетманом Петром Сагайдачным, Стародубщина вернулась в Великое Княжество Литовское, но уже в составе Речи Посполитой. Это было время интенсивного экономического развития. Стародуб, а также города Почеп, Погар, Мглин, Новгород-Сиверский получили магдебургское право.

Во время национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого на этот край распространяется козацкая администрация. Близкие к современным северные, восточные и западные границы Стародубщины возникают после Зборовского соглашения 1649 года. В то время регион входит в разные козачьи полки. А в 1663 году был создан Стародубский полк, который был выделен из Нежинского.

Вообще, времена существования Гетманского государства в Украине были периодом наибольшего расцвета экономической и культурной жизни Стародубщины.

Избавившись от иностранного порабощения, Стародубщина испытала лучшие часы в своем развитии, а Стародубский полк на долгие годы стал самой развитой в экономическом плане территорией Гетманщины. Были для этого и объективные причины.

Во второй половине XVII в. Приднепровская Украина стала ареной вооруженной борьбы между тремя крупными государствами – Россией, Польшей и Турцией. Постоянные военные столкновения и татарские набеги привели к полному разрушению экономики Приднепровья, к началу печально известной Руины на украинских землях. В этой ситуации только земли Северной Украины - земли Стародубского полка, стали надежной базой и тылом для сохранения украинской государственности, для создания развитой экономики, которая могла бы удовлетворять всем требованиям и потребностям времени.

В Стародубщину – украинские земли еще со времен праславян и древнекиевского государства Русь, начинается переселение украинских крестьян и козаков из других регионов Украины, пострадавших от регулярных войн. Переселяются на Стародубщину и представители значительных козацких старшинских семей, которые создают здесь собственные имения, и таким образом способствуют дальнейшему экономическому расцвету края. Так, во времена гетманства Самойловича и Мазепы на Стародубщине возникают крупные хозяйства таких известных в Украине родов, как Сулимы, Кочубеи, Гамалии и Ломиковские, которые строили на Стародубщине мельницы, буды (мануфактуры, производящие смолу и деготь, а также удобрения – селитру, поташ), гуты (стеклозаводы), рудни (плавильни "болотной" руды), широко проводили торговые и финансовые операции.

Таким образом, в отличие от близких к Запорожью южных полков, в Стародубском полку крепкие позиции занимала украинская шляхта и козацкая старшина. Еще со времен пребывания в составе Речи Посполитой на территории полка находились три города, которые имели магдебургское право (Стародуб, Погар и Мглин), а большими земельными угодьями в эпоху Гетманщины владела Киево-Печерская лавра.

В 1656 году благодаря настойчивости почепского сотника Петра Рославца приобрел магдебургское право и его родной город Почеп. А в 1666-м по требованию козацкой старшины московскому царю Алексею Михайловичу пришлось специальными "Грамотами на вольность" признать и подтвердить права городского самоуправления для пяти городов Стародубского полка (кроме Стародуба, Погару, Почепа и Мглина магдебургское право признал). В праздничной обстановке в городских ратушах были зачитаны эти грамоты перед народом.

Но уже в следующем году царские стольники издали мещанам магдебургских городов специальные "достопримечательности", в которых были определены как имения на содержание ратуши и ее чиновников, так и количество тех сборов, которые горожане должны были платить в царскую казну. Таким образом царское правительство приобщилось также к сбору денег со стародубской экономики.

Отдельным явлением в Стародубе и окрестностях, намного опередившим свое время, является создание цехов как прототипов профсоюзов в них. Подтверждение магдебургских прав по стародубским городам привело к дальнейшему развитию цеховой системы среди городских ремесленников, большей систематизации и демократизации жизни рабочих. Быть членами образованного братства обязывали всех "местных или странствующих ремесленных людей" Стародуба. В городе трудились братства пекарей-калачников, маслобоев-олийныков, кожемяк (скорняков) и швейников и т.д. Эти цеховики, подчинявшиеся своему цехмейстру объединялись в братства. Собранные средства братства шли на строительство, облагораживание и ремонт церквей. Таким образом, цеховое братство становилось настоящим обществом и профессиональным союзом для рабочих и ремесленников Стародубщины. У этих цеховиков были свои правила, уставы, собрания, взносы, предлагась взаимопомощь. А весь мир изучает каменщиков – масонов и их братства, а также возникновение трейд-юнионизма – как профсоюзного движения, не зная, как дела обстояли в украинских полковых городах в XVII в .

Со второй половины семнадцатого века Стародуб становится едва ли не главным торговым городом всей Восточной Украины. В Стародуб на две большие ярмарки - Соборную и Десятуху - привозились всевозможные товары в большом количестве. Торговые отношения связывали Стародуб с Москвой, Брянском, Севском, Ригой, Архангельском, Силезией, городами Западной и Южной Европы. Здесь проходили важные торговые пути из Московии в Польшу и из Балтии на Черноморщину. В Стародубе бывали купцы львовские, варшавские, московские, киевские. Сюда приезжали купцы из нынешних Беларуси, Литвы, Балтийских стран (в том числе из Риги), Кенигсберга и Гданьска (Данцига). В Стародубе концентрируется торговля между северной и южной частями Левобережной Украины.

Промышленный север и земледельческий юг Левобережья проводят здесь оживленные торговые операции, обменивая свои изделия и продукты. Стародубские купцы в большом количестве вывозят пеньку, масло, поташ, лес, мед, воск, стекло и т. п. и довозят текстильные изделия, меха, металлы и металлические изделия, вина и другие товары. Неудивительно, что значительные стародубские купцы, посредники в этом торговом сношении, накапливают большие богатства и тем самым обеспечивают себе важное влияние на экономическую и политическую жизнь своего города, а вместе с тем и целого Левобережья.

В Стародубе существовали две улицы – Немецкая и Греческая, где постоянно проживали иностранные купцы из этих стран. Город управлялся магистратом, а ремесленники были объединены в цеха: калачницкий (пекари), разницкий (мясники), маслодельческий (маслоробы), портняжный с скорняжным, сапожный (сапожники), кожевенный, ткацкий, шаповальский (валяльники), кузнечный с котловским (медники), музыкальный – "музыка веселая", (этот цех по Универсалу гетмана Мазепы 1705 г. отдан "в послушание" церкви Иоанна Предтечи) и гончарный.

Цеховое деление отразилось и местной топонимии. Например, в названии улицы Закаблуцкий Шаповал, встречающейся в актах 1664-70 гг., проходившей у "вала со старым замком". Здесь же упоминается улица Черниговская, начинающаяся от крепостных ворот того же названия, Кривая, Землянская, Петрятинская и другие. В Стародубе по данным переписных книг 1666 г., было 15 трактирщиков, 2 торговца лошадьми, 2 "пищевых мужчины", 2 табачника, 2 лавочника, 1 горшочник, 1 хомутник, 1 торговец хлебом, 1 обувщик, также 12 коробейников, 13 торговцев и 55 человек без указания торговой специализации – просто торговые люди. В Стародубе в этом году зарегистрировано 107 (!) дворов торговых людей, что составляло 11,7% от всего состава населения города. Через город протекали две реки – Бабинец и Бычок, и было четыре пригорода – Прядильня, Рубцовка, Запыльня и Заречье.

Вторым по экономическому развитию городом Стародубщины становится во времена Гетманщины Почеп. Славился Почеп своим пеньковым и гончарным промыслами. Мастера из пеньки вили веревки, канаты; гончары из глины изготовляли разную посуду. Благодаря своему пограничному положению Почеп становится важным центром российско-украинской торговли. Ежегодно в нем устраивалось до 4-х ярмарок "...на которых люду собиралось тысяч до десятых и более". Самая богатая ярмарка, известная с 1665 года, осенняя – Ильинская. Все можно было купить в Почепе "начиная со старинной римской монеты и заканчивая изделиями из слоновой кости".

В XVII веке цеха появились и в Почепе. Цехов было столько, сколько было разных ремесел. В 1722 году в Почепе были сапожный, пекарный, ткацкий, портняжный цеха, в которых насчитывалось до 200 человек. Были в Почепе мастера по производству белых и черных кож. Некоторые жители уезжали в дальние места для покупки хороших лошадей и затем перепродавали их в Почепе. За рыбой ходили на Дон. Главенствующее положение в торговле занимали мещане.

Третьим по значению городом Стародубщины оставался Мглин, где достаточно неплохое развитие получили ткацкое, сапожное, портновское и кузнечное ремесла. В то же время жители города занимались выращиванием льна и конопли, которые использовали, как правило, для выработки масла и пеньки.

В XVII-м – начале XVIII-го веков на землях Стародубского полка начала зарождаться и крупная промышленность. К этому дню на карте края сохранились многочисленные населенные пункты, в названиях которых есть слова буда, гута, рудня. В будах из золы добывали поташ, необходимый для производства стекла, мыловарения и пороха. Одним из экономических центров по производству поташа становится Красный Рог. Кроме того, его производили на территориях нынешнего Унецкого, Климовского, Суражского, Мглинского, Клинцевского и Новозыбковского районов. В короткий срок возникло много кустарных строений и небольших поселений, где жили будники. С развитием стекольной и другой промышленности быстро росла и потребность в поташе.

Некоторые населенные пункты, существующие сейчас, возникли в старину как слободы возле строй, например, Буда Вовницкая и Зарюховская Буда. Село Буда Вовницкая основано на реке Волнянке братьями Есимонтовскими в начале XVIII века. Здесь выжигали золу из лозы для продажи на мыльные заводы. При делении этих земель Буда перешла к Алексею, от него перешла к сыну его Михаилу, а впоследствии — Павлу Скоруппе. Село Зарюховская Буда основано на реке Гатоновке Стародубским магистратом в период 1666-1680 годов. По материалам ревизии 1723 года, в деревне полеводством не занимались, а главным занятием было производство поташа.

Одновременно с будницким возникло рудничное производство на основе болотной руды. В 17-18 веках на рудниках уже применялась механизация, работали водяные мельницы. Одна из самых крупных рудней была в селе Робчик современного Унецкого района. Она принадлежала Киево-Печерскому монастырю. Другой центр железоплавильного производства – хутор Рудня, расположенный недалеко от села Найтоповичи. Эти рудники давали только гетманскому войску 40 повозок железа в год. Гутническая промышленность (производство стекла и хрусталя) развивалась в основном в западной части Стародубщины, особенно на песчаных почвах, там, где сейчас села Добрык и Старая Гута. Гуты состояли из нескольких печей, каждая из них делилась на подойницы. Заводили их "государственники" земли, поселяя возле гут "нахожих" людей превращая их в гутников. Здесь производилось преимущественно зеленое оконное стекло, иногда аптечная посуда. Стекло продавалось по всей Украине и России. К этому же времени относится возникновение в лесах "майданов", где добывался деготь.

За каждой козацкой сотней на Стародубщине закреплялась определенная территория, а населенными пунктами и промыслами управляла козацкая старшина. И простые козаки, и их старшины стремились к расширению своих промыслов. Например, стародубский полковник Рославец организовал на своих землях производство поташа и селитры. Со временем его производства были даже в соседних московитских уездах.

Многие состоятельные козаки занимались дегтярным производством. В Мглинской сотне было 50 дегтярней, в Новогородской - 28. В Стародубском полку насчитывалось около 150 мельниц, половина которых принадлежала козакам, а остальная часть - мещанам, или мельницами владели совместно "козацким и мещанским миром". До 80-х годов XVIII века козаки были не только лично свободными, но и освобожденными от государственных налогов, то есть "от тягла". Крестьяне и жители должностей несли денежные и натуральные государственные повинности.

Сельское население Стародубщины распределилось на три группы: одна принадлежала ко двору гетманского, другая — к ратуше, а третья жила в селах своих владельцев. Например, в Почепской сотне всех поселений было около 150, из них ровно половина была ратушных, около 40 — владельческих, а последние принадлежали "на булаву" (гетману). Пусть теперь московиты, которые набиваются все время в "братья" славянам украинскому и белорусскому народам, расскажут про свою главную скрепу – "крепостничество" – такой подвид среднего состояния между рабом и зверем без клетки, ведь в отличие от московских земель, частное крепостное право на Стародубщине, как и в остальной Украине, распространено не было. Как там "на Расии", а вы "своим свиным рылом да в калашный ряд"?

В Стародубе Петр Рославец организовал производство пушек. Мастеров такого дела было немного, и ценились они, как говорится, по весу золота. В Стародубе литейщик орудий пользовался разнообразными льготами, предоставленными полковником за его искусство.

Следили стародубские полковники и за восстановлением крепостей. Так, например, Почепская крепость в начале 18 в. имела пять башен и дубовых срубов, внутри которых была засыпана земля и песок. Стены крепости по периметру достигали 740 саженей. В крепости было 4 ворот: на Стародуб, Мглин, Трубчевск, Смоленск. Крепость имела 5 медных пушек, к ним более 6000 ядер и 7 пудов железа для их изготовления, 16 пудов пороха, 10 пудов свинца, 153 пуда горючей серы, 217 литров селитры. Кроме того, было 53 мушкета и 50 гранат. А такие работы можно проводить исключительно имея под ногами хорошую экономическую базу.

Гетман Иван Мазепа очень бережно подбирал чиновников гетманских (ранговых) имений — разных "хозяев", старост, дозорных, шаферов и т.д. Большинство из них было шляхетского или старшинского происхождения. Не один из этих чиновников впоследствии вышел в первые ряды козацкой старшины.

Так, Стародуб с окрестностями превратился в наибольший торговый центр Гетманщины. К концу XVIII века Стародубщина была наиболее экономически развитым регионом Украины. Французский историк и географ Жан-Бенуа Шерер, атташе французского посольства в Петербурге писал в своей книге "Анналы Малороссии, или История запорожских и украинских козаков", что "мещане Стародуба живут гораздо лучше, чем в других полках. Среди жителей города есть люди высшего ранга, и между ними полковник со своей старшиной, гражданские чиновники такого же уровня, немало шляхтичей. Жители Стародуба превышают всех своим энтузиазмом к работе. Стародубские шляхтичи и крестьяне богатейшие из всех".

Однако ликвидация имперской Россией гетманского устройства в Украине привела к значительному ухудшению жизни всех без исключения слоев стародубского украинства. Регион, который ранее процветал, оказался превращённым в периферийную колониальную провинцию, что стало общей судьбой для многих украинских земель после утраты независимости. Может стоит сравнить, как он живет сейчас, в "великой России из телевизора", так раздуваемой кремлевской пропагандой?