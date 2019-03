Зникаючі чорнила, ревнощі і вогонь: топ-6 скандалів на виборчих дільницях

31 березня о 8:00 в Україні почалося голосування на виборах президента-2019. За правопорядком на виборчих дільницях стежать тисячі поліцейських, але тим не менш курйозів і скандалів уникнути не вдалося.

OBOZREVATEL підібрав топ-6 цікавих випадків на виборчих дільницях України.

У місті Борзна на Чернігівщині на одній з виборчих дільниць на виборах президента України чоловік кинув запальну суміш.

Як повідомили в МВС України, пожежу, що виникла внаслідок інциденту, швидко загасили. Потерпілих не було, а зловмисника швидко затримали.

В Балтському районі Одеської області дружина патрульного поліцейського влаштувала сцену ревнощів прямо на виборчій дільниці.

Як виявилося, жінка дізналася про те, що її чоловік ніс службу на ділянці з колегою протилежної статі і пішла розбиратися. У підсумку обидва поліцейських отримали різного роду травми.

А черговий по ГУНП в Одеській області попередив всі ділянки, де несуть службу поліцейські чоловічої і жіночої статі: не вступати один з одним в неділові відносини.

Затримали чи ні ревниву жінку невідомо.

Посол Великобританії в Києві Джудіт Гоф, мер Житомира Сергій Сухомлин, голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич і лідер РПЛ Олег Ляшко виклали в мережу фото з виборчим бюлетенем, що є порушенням українського закону.

Так, Гоф опублікувала знімок у себе в Twitter. "Так, з 39 кандидатами виборчий бюлетень дійсно довгий", - написала вона.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections # Віборі2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh