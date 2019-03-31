Зникаючі чорнила, ревнощі і вогонь: топ-6 скандалів на виборчих дільницях

31 березня о 8:00 в Україні почалося голосування на виборах президента-2019. За правопорядком на виборчих дільницях стежать тисячі поліцейських, але тим не менш курйозів і скандалів уникнути не вдалося.

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Гори воно вогнем

У місті Борзна на Чернігівщині на одній з виборчих дільниць на виборах президента України чоловік кинув запальну суміш.

Як повідомили в МВС України, пожежу, що виникла внаслідок інциденту, швидко загасили. Потерпілих не було, а зловмисника швидко затримали.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj — МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

Сцена ревнощів

В Балтському районі Одеської області дружина патрульного поліцейського влаштувала сцену ревнощів прямо на виборчій дільниці.

Як виявилося, жінка дізналася про те, що її чоловік ніс службу на ділянці з колегою протилежної статі і пішла розбиратися. У підсумку обидва поліцейських отримали різного роду травми.

А черговий по ГУНП в Одеській області попередив всі ділянки, де несуть службу поліцейські чоловічої і жіночої статі: не вступати один з одним в неділові відносини.

Затримали чи ні ревниву жінку невідомо.

Порушили таємницю голосування

Посол Великобританії в Києві Джудіт Гоф, мер Житомира Сергій Сухомлин, голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич і лідер РПЛ Олег Ляшко виклали в мережу фото з виборчим бюлетенем, що є порушенням українського закону.

Так, Гоф опублікувала знімок у себе в Twitter. "Так, з 39 кандидатами виборчий бюлетень дійсно довгий", - написала вона.

Також з бюлетенями сфотографувалися мер Житомира Сергій Сухомлин і голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич.

Мер Житомира Сергій Сухомлин zhitomir.info

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич zhitomir.info

Зникаючі чорнила

У Дніпровському районі міста Києва на виборчій дільниці розгорівся скандал через нібито зникаючі чорнила в ручках, які роздають учасникам голосування.

Кияни заявили, що в бланку, де учасники голосування розписуються про отримання бюлетеня, нібито зникли їхні підписи. На одному з опублікованих відео виборці показали, що в рядку з прізвищем трьох людей залишилися тільки галочки, які ставлять члени комісії, а самі підписи відсутні.

У свою чергу працівниці комісії заявили, що цю ручку їм підклали на стіл, а на всій ділянці використовуються однакові чорнила.

Голова виборчої комісії "потрапила" на 7 років в'язниці

У Кам'янці-Бузькій Львівської області випадково зіпсували 180 виборчих бюлетенів через те, що глава однієї з дільничних виборчих комісій поставила штамп "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів в президенти.

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Глава дільничної виборчої комісії почула від невідомої особи, що один з кандидатів нібито вибув з передвиборної гонки. Після цього вона проштампувала 180 бюлетенів.

Потім, виявивши помилку, через день, жінка сама повідомила про подію в окружну виборчу комісію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.158 КК (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Інцидент в Київському СІЗО

У Києві в Лук'янівському СІЗО не змогли вчасно розпочати голосування за президента України.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, в слідчому ізоляторі, як і на інших ділянках, голосування мало стартувати о 8 ранку, але членів комісії в цей час не було, втім, як і списків з бюлетенями.

Пізніше обмудсмена все-таки вдалося знайти приміщення, де має проводитися голосування, але там знову не виявилося членів комісії і спостерігача-правоохоронця.

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