Украинцам приостановят выдачу паспортов: оформлять документы также не будут

В Украине приостановили выдачу и оформление паспортов – как внутренних, так и для поездок за границу. Причина – плановые технические работы по обслуживанию оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР).

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Об этом сообщили в госпредприятии "Документ". Там отметили: услуги по выдаче и оформлению паспортных документов не будут предоставляться с 13 декабря (с 16:00) до 16 декабря.

"13 декабря 2024 в 16:30 состоятся плановые технические работы обслуживания оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). В связи с этим услуги по выдаче и оформлению паспортных документов не будут предоставляться с 16.00 13.12.2024 до 16.12.2024 года. О возобновлении работы будет проинформировано дополнительно", – говорится в сообщении.

Сколько стоит оформить паспорт

В то же время с 7 октября в Украине изменилась стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ". Теперь:

Оформление паспортных документов для граждан Украины стоит 650 грн.

Эта услуга включает как изготовление внутреннего паспорта гражданина Украины, так и загранпаспорта.

Оформление документов миграционного характера для иностранцев и лиц без гражданства – 1250 грн.

Это предусматривает оформление вида на жительство и других документов, подтверждающих легальность пребывания на территории Украины.

Обмен водительского удостоверения – 950 грн.

Такая процедура охватывает смену водительского удостоверения как по техническим причинам (изменение персональных данных, истечение срока действия), так и в случае потери документа;

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн.

В случае смены владельца, регистрации новых транспортных средств или смены любых других данных, владельцы авто должны оплатить этот тариф;

Проставление апостиля – 650 грн.

Апостиль необходим для легализации документов, которые используются за рубежом, и это стандартная процедура для многих украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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