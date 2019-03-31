В Одессе на выборах случилась неразбериха с россиянкой: детали инцидента

В Киевском районе Одессы на избирательном участке № 511 129, располагающемся по улице Ильфа и Петрова, 25, на выборах президента Украины пыталась проголосовать гражданка России.

Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА. Женщина имела при себе временное удостоверение на право проживания в Украине, что почему-то стало основанием для внесения ее фамилии в списки избирателей.

Еще одна женщина демонстративно порвала бюллетень, который ей запретили вынести из помещения избирательного участка.

Выборы президента 2019 "Досье"

"На округе № 136, на участке № 511 356, зафиксировали попытку вынести бюллетень из помещения: женщина-избиратель после того, как ее заметили, порвала бюллетень. На место вызвана полиция и составлен соответствующий протокол", — сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях публикуют фото и селфи, сделанные на выборах президента-2019. Голосование стартовало в 8:00 и завершится в 20:00 по киевскому времени. Ориентировочное количество избирателей на созданных участках составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя.

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