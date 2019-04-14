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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Хотите, чтобы меня грохнули?" Зеленский отказался от велосипеда

1.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Он считает, что такой способ передвижения подвергает его жизнь риску, пишет Inforesist со ссылкой на опубликованное на YouTube-канале "Новини України" интервью Зеленского. Позже эта видеозапись была удалена.

"Мне с утра парни сказали: "Как так, вы едете на машине, а мы вас в Киеве преследовали на велосипеде?" Парни, смотрите, все правильно вы говорите. Я могу ездить на велосипеде. Вы хотите, чтобы меня "грохнули"?" – заявил Зеленский.

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"Автомобиль, охранник, адвокат": Зеленский прояснил ситуацию с людьми Коломойского в своей команде
Владимир Зеленский, кадр из "Слуги народа"

Владимир Зеленский, кадр из "Слуги народа"

clutch.ua

Образ "президента на велосипеде" активно использовался кандидатом в президенты в фильме и сериале "Слуга народа", где он играл бывшего учителя и президента Украины Василия Голобородько.

Как писал OBOZREVATEL, автомобиль, на котором передвигается Владимир Зеленский, принадлежит службе безопасности. Журналисты выяснили, что он оформлен на Тимура Миндича, которого связывают с Коломойским.

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Место
Украина
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Smith Lera
Smith Lera
Що і потрібно було довести, зе-сцикло зассяло, забув вже мабуть, що обіцяв їздити на веліку. Хоча ні незабув, під коксом і не таке скажишь, зе-нарік.
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